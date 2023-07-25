Хотел избежать административную статью за парковку, а заработал 3 уголовные

"Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту оскорбления (ст. 319 УК РФ) и применения насилия (ст. 318 УК РФ) в отношении контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства"



На ул. Пятницкая водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора ГКУ АМПП, применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Затем злоумышленник с силой вырвал планшет, сел в свой автомобиль и покинул место происшествия.



Личность злоумышленника установлена. Его действиям также будет дана процессуальная оценка по ст. 161 УК РФ (грабеж)", - сообщили в столичной прокуратуре.