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Хотел избежать административную статью за парковку, а заработал 3 уголовные

Хотел избежать административную статью за парковку, а заработал 3 уголовные

Автор:
25 июля 2023 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   закон   машина   нарушение   преступление и наказание   штраф   
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В марте этого года был похожий случай с нападением на контролёра московского паркинга. На днях суд вынес приговор и нападавший получил 3 гола лишения свободы в колонии общего режима. Теперь появился очередной претендент с уголовным делом.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   закон   машина   нарушение   преступление и наказание   штраф   
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16  комментариев
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19k
С.В. 2 часа назад
И опять мастурбек
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4k
Dikkiy Минуту назад
Блин такого быть не может, но это произошло))) Опять лицо без национальности)))
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1k
Kra 14 минут назад
Мда... не привыкли еще жить по законам и по правилам...
Приехали из "первобытно-общинного", в котором кто сильнее, тот и прав, но забыл, что в цивилизованном мире есть методы борьбы с "неандертальцами"
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24k
MrGod 22 минуты назад
Местные совсем нюх потеряли....
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30k
Григорий 24 минуты назад
Ну всё верно, он решил свои проблемы силовым путем, а у нас так не принято. Сильный не всегда прав.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
как обычно в Москве)) либо хача либо азият!)))))
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10k
Б.Касторский Час назад
Вот чего мне не понять, так почему мигранты так упорно хотят чтобы их не любили? Казалось бы, чего проще? Веди себя нормально. Выполняй предписанное и не хами. Приехал работать? Так тебе же лучше, если к тебе будут хорошо относиться. Но почему так много негатива от них? То детей побьют и выгонят со спортивной площадки. Как герои! Толпой! Потом их как нашкодивших котят выводит ОМОН и уже надоевшие извинения. Оно стоит того?
Приехал, изучи правила поведения в обществе и оставайся человеком.
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75k
Viktor Час назад
Таких наказаний я ещё не видел!

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63k
Александр Ломовицкий Час назад
выгоните обезьян в аулы откуда они выползли и будет на 90% меньше преступлений.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
приравняйте этих контроллеров-ревизоров по статусу к гибдд и можно будет уже сажать за нападение на представителя власти при исполнении, помимо всего прочего.
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