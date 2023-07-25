Хотел избежать административную статью за парковку, а заработал 3 уголовные

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В марте этого года был похожий случай с нападением на контролёра московского паркинга. На днях суд вынес приговор и нападавший получил 3 гола лишения свободы в колонии общего режима. Теперь появился очередной претендент с уголовным делом.
"Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту оскорбления (ст. 319 УК РФ) и применения насилия (ст. 318 УК РФ) в отношении контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства"
На ул. Пятницкая водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора ГКУ АМПП, применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Затем злоумышленник с силой вырвал планшет, сел в свой автомобиль и покинул место происшествия.
Личность злоумышленника установлена. Его действиям также будет дана процессуальная оценка по ст. 161 УК РФ (грабеж)", - сообщили в столичной прокуратуре.
На ул. Пятницкая водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора ГКУ АМПП, применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Затем злоумышленник с силой вырвал планшет, сел в свой автомобиль и покинул место происшествия.
Личность злоумышленника установлена. Его действиям также будет дана процессуальная оценка по ст. 161 УК РФ (грабеж)", - сообщили в столичной прокуратуре.
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Приехали из "первобытно-общинного", в котором кто сильнее, тот и прав, но забыл, что в цивилизованном мире есть методы борьбы с "неандертальцами"
Приехал, изучи правила поведения в обществе и оставайся человеком.
<<...по факту оскорбления (ст. 319 УК РФ) и применения насилия (ст. 318 УК РФ) в отношении контролера-ревизора...>>
а не представителя власти. тут и ответственность другая.