Наглядная и доходчивая демонстрация, почему нельзя перебегать дорогу

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Подробностей о состоянии "бегуна" найти не удалось, но учитывая, что тапки не слетели - с ним должно быть всё хорошо. Прохожие тоже "молодцы" - сразу поспешили поднять бедолагу.
Осторожно! Все слова матные!
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Как жалко водителей!
Очень надеюсь что к регику не пристанут. А так да - водитель по гражданскому кодексу обязан оплатить лечение даже безбашенному бегуну.
не?
Перебегать, не убедившись, что дорога __пустая__ - нельзя.