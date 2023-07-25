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Наглядная и доходчивая демонстрация, почему нельзя перебегать дорогу

Наглядная и доходчивая демонстрация, почему нельзя перебегать дорогу

Автор:
25 июля 2023 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Подробностей о состоянии "бегуна" найти не удалось, но учитывая, что тапки не слетели - с ним должно быть всё хорошо. Прохожие тоже "молодцы" - сразу поспешили поднять бедолагу.

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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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27  комментариев
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1k
Вова Колесников Час назад
помощник ваще курасавчег , походу добить решил , схватил и тянет ну ггггде мозги
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24k
MrGod 23 секунды назад
Шикарно, машинки жалко.
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36k
russger Минуту назад
4 раза прослушал, что там баба в навигаторе говорит?
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10k
Игорь 3 минуты назад
феерично :)
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18k
Alex ASK 7 минут назад
По мнению "помощника", быстро поднятое - поломанным не считается
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6k
Старичок 8 минут назад
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602
Николай Александрович 11 минут назад
Надо было, чтоб лечение не оплачивать - выйти и добить
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878
Руслана Тарасова 14 минут назад
Были бы мозги, повредил бы их.
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772
jnkbxybr 18 минут назад
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15k
banzai7 20 минут назад
Как же жалко!
Как жалко водителей!
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−8
Penis Canis 23 минуты назад
простите, конечно, за цинизм, но это было красиво.
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7k
Кружок Полчаса назад
Жалко газелиста ... С большой долей вероятности ему придётся оплачивать лечение бегуну
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4k
vfrcbvec Полчаса назад
много много раз посмотрел
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6
CacatuaAutista 38 минут назад
cущество подохло?
не?
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8k
Ntvl 45 минут назад
минус один ослоёб
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8k
Колорад 47 минут назад
Нет преград, когда любимый ждёт!
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15k
Shtoppi 49 минут назад
интересно, зачем этот перебегун смотрел в противоположную сторону, а не в ту, откуда машины едут? привык так в своем кишлаке/ауле грунтовки перебегать, где движение ишаков и повозок хаотично и опасность может появиться с какой угодно стороны?
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5k
Горожанин 49 минут назад
Картина ДТП один в один как в фильме "Знакомьтесь, Джо Блэк". Там главного героя на тот свет точ-в-точ так отправляют.
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14k
котегRUS 50 минут назад
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10k
Б.Касторский 52 минуты назад
Удивительный мир законодательства! Дальше будет: отказ в возбуждении дела. Вина пешехода очевидна же! Но тут случится удивительное! ГК встанет не сторону гостя страны и предложит водителю возместить вред здоровью. А владельцы автомобилей будут думать и ломать голову как возместить ущерб автомобилям. Ведь гость скорее всего не слишком трудоустроен в официальном поле.
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3k
PtDragon 53 минуты назад
Перебегать - можно.
Перебегать, не убедившись, что дорога __пустая__ - нельзя.
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