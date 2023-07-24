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Угон автомобиля пошёл не по плану

Угон автомобиля пошёл не по плану

Автор:
24 июля 2023 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   угон   
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В Американском городе Сан-Франциско подростки угнали машину, не справились с управлением и с 10-метровой высоты приземлили автомобиль на крышу. Подбежавшие прохожие помогли всем выбраться, после чего угонщики поспешили покинуть место ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   угон   
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13  комментариев
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16
Vovki 2 часа назад
что за модель? крепкая машинка раз все живые
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25k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Вышли такие из тачки, и подумали "Странно, а в ГТА прокатывало"
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4k
solovei7 21 минуту назад
Низко пошли, к дождю)
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7k
Marlboro 36 минут назад
Походу по навигатору ехали "продолжайте движение прямо".
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16
Vovki Marlboro Полчаса назад
Алиса виновата? ))
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46k
Aleksandr 50 минут назад
Сразу вспоминается древний анекдот:
-Негр, латинос и цыган падают с крыши. Что упадет первым?
-Уровень преступности...
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49k
turyst Час назад
Ссылка m.youtube.com
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118
Алексей Давыдов Час назад
Даже сомнений не было, что увижу не ниггеров)
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14k
Alex Час назад
Насмотрятся всяких форсажей, а потом япут друг друга в анусы...и машины ломают....
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