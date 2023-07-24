Угон автомобиля пошёл не по плану

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В Американском городе Сан-Франциско подростки угнали машину, не справились с управлением и с 10-метровой высоты приземлили автомобиль на крышу. Подбежавшие прохожие помогли всем выбраться, после чего угонщики поспешили покинуть место ДТП.
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