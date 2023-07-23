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Вспоминаем Jawa – малоизвестные факты о самых популярных в СССР мотоциклах

Вспоминаем Jawa – малоизвестные факты о самых популярных в СССР мотоциклах

Автор:
23 июля 2023 08:12
Сообщество : Мото
Метки: СССР   Чехословакия   мир   мотоциклы   ява   
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Когда-то только при одном слове «Ява» сердца подростков начинали учащенно биться в груди. Мотоциклы из Чехословакии можно было по праву называть советскими, ведь их большая часть шла на экспорт именно в СССР.

Сначала оригинальные, потом похожие на модели Иж, Jawa всегда отличались неизменным качеством сборки и надежностью. Конечно, по сравнению с современными мотоциклами «Ява» требует периодического внимания, но в советскую эпоху она считалась лучшей. Не зря мототуристы старались приобрести именно этот байк.

Кстати, записей с последующими открытками по почте на покупку Jawa в СССР не было. Но мотоциклы никогда не застаивались. Желающие приобрести их сутками дежурили возле крупных магазинов, некоторые колесили по всему Советскому Союзу.


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Неожиданно, но «урвать» Jawa можно было и в сельских «универмагах». Деревенские не так жаловали мотоциклы из Чехословакии, как городские. Дело не в том, что они им не нравились, просто местные исходили из доступности запчастей.

Это в городе их можно было приобрести, чаще всего у перекупщиков. В магазинах детали тоже имелись, но часто не те, что нужно. Опытные мотоциклисты закупались впрок. А вот в деревне с этим были проблемы.

Сегодня мы расскажем интересные факты из истории бренда Jawa. Возможно, фанаты этих мотоциклов большинство из них знают. Но всем в любом случае будет приятно вспомнить юность и запах двухтактного выхлопа от настоящей иномарки.


Первый массовый «иностранец»


Поставки мотоциклов Jawa в СССР официально начались в 1962 году. Модели из Чехословакии и до этого попадали в руки советских граждан, но эпизодически, в порядке частной инициативы.



А вообще, ЧССР еще в 1948 году стала участницей Совета экономической взаимопомощи. Соответственно Советский Союз обязался покупать местную продукцию и поддерживать производителей.

Поэтому мотоциклы Jawa и CZ начали поставлять в СССР массово, хотя модели являлись прямыми конкурентами Иж. С другой стороны, мотопроизводство всей Чехословакии было в рамках огромного Советского Союза слишком незначительным.

Но любители двухколесной техники приняли «Яву» с восторгом. А как же – это была единственная массовая иномарка, пускай и из братской социалистической страны.


Кстати, Jawa не имеет ничего общего с одноименным островом. Бренд так назвал основатель – Франтишек Янечек, совместив начало своей фамилии с немецкой фирмой Wanderer. Ведь первые мотоциклы «Ява» были собраны на оборудовании и по лицензии германской компании.

Jawa, к слову, появились в 1929 году. К сожалению для производителя, спросом они не пользовались.


На это был ряд причин:


✅ Высокая цена

✅ Неизвестность бренда

✅ Наличие на рынке более популярных моделей, тех же Wanderer


Все Jawa, которые появлялись в СССР, казались верхом совершенства как внешне, так и технически. Хотя, уже ближе к концу 70-х, чешские мотоциклы устарели. Виновен в этом косвенно Советский Союз. Ведь он забирал большую часть продукции и требовал еще. Смысл проводить глобальную модернизацию, если байки и так разбирают?


Вопреки проблемам


Мало кто в России знает, что «Ява» могла сгинуть в горниле Второй Мировой войны. В 1938 году Чехию захватила Германия. Мотоциклы выпускать запретили, а завод приспособили для сборки и ремонта военной техники.


Но инженеры и руководство предприятия не отчаялись. Они тайно начали разрабатывать новые модели мотоциклов и даже успели подготовить до 1 000 сборочных комплектов, спрятанных от немцев.

Надо сказать, что Jawa 250, прозванная «Перак», то есть, «пружинящей», оказалась успешной. На это косвенно намекает золотая медаль, полученная в 1946 году на Парижском автосалоне.


Мировая известность и разнообразие цветов


Мотоциклы из Чехословакии продавались более чем в сотне стран мира. Основные рынки для бренда:


✅ СССР

✅ Турция

✅ Индия

✅ Египет


Интересно, что в последних трех странах Jawa так полюбились местному населению, что там наладили их лицензионный выпуск. Кстати, это спасло чешский бренд уже в XXI веке. Именно индусы выкупили разорившуюся компанию. Почти все современные модели «Ява» выпускаются в этой стране.


Для советского человека мотоцикл «Ява», вне зависимости от версии, обязательно ассоциировался сначала с вишневым, а потом с ярко-красным цветом. Других мотоциклов чехи почему-то к нам не поставляли.

Но разноцветные Jawa существовали. Они шли на рынки капиталистических стран. Местные разборчивые покупатели требовали хоть какого-то разнообразия.

Кстати, когда двухтактные мотоциклы «правили балом» на мировой арене, Jawa блистала в спорте. Специально для соревнований выпускались кроссовые, шоссейно-кольцевые и даже «ледовые» модели. Многие ведущие спортсмены побеждали на «Явах», навсегда вписав этот бренд в историю.


Инновации в производстве


В конце 80-х мотоциклы Jawa нравились только советским любителям двухколесной техники. Для Европы, а тем более, США, они давно к тому времени устарели. Двухтактные двигатели нещадно дымили, вызывая ужас у защитников экологии. В те годы такими моторами оснащали только скутеры.


А ведь до того, как «Явы» начали поставлять в СССР, мотоциклы из Чехии считались если не лучшими, то современными и инновационными. Например, «Старушка», она же «Вишневка», для некоторых стран оснащалась автоматическим сцеплением без рычага.

Эта система была запатентована, что не помешало знаменитой Honda ее скопировать и внедрить на своих мотоциклах. Впрочем, японцев за это наказали через суд – заставив платить неустойку, а потом и сбор с каждого выпущенного байка.

Для ряда стран выпускали модификацию Jawa Oilmaster. Этот байк оснащался системой раздельной смазки – как на ранних Иж Планета Спорт. Двухтактный двигатель данной версии работал на смеси масла с бензином. Но смазку не нужно было заливать в топливный бак. Конструкторы предусмотрели для этого отдельную емкость.


Советские мотоциклисты такой роскоши не видели. К нам поставляли самые дешевые модификации, без всяких «наворотов». Объяснение тому простое – цена. Jawa стоили и так дороже, чем «одноклассники» Иж. Видимо, в Министерстве торговли СССР решили, что такие мотоциклы никто брать не захочет.

Хотя, в небольших количествах такие «Явы» однозначно бы раскупали. Видимо, советская экономика просто не могла допустить разницы в ценах между «Ява» и Иж. При этом чешские мотоциклы все равно бы покупали.

Интересно, но та же Jawa 250 «Старушка» в Европе позорно провалилась. В Советском Союзе тоже предпочитали более мощную модификацию, но за неимением выбора, разбирали и «Чекушки».


Любовь «киношников»


В СССР «Явы» считались самыми «пижонскими» мотоциклами. Поэтому их покупала «золотая молодежь», обеспеченные родителями хулиганы и прочие «сочувствующие». Да и вообще, парень на Jawa однозначно мог рассчитывать на большее внимание к своей персоне, как в мужской, так и женской компании.


Ничего удивительного, что советские режиссеры выбрали «крутой» байк средством передвижения бесшабашных, чаще всего, отрицательных героев. Самым популярным мотоциклистом советского кинематографа однозначно признавали Николая Караченцова в роли бандита Урри.

А еще «в народе» считается, что на «Яве» ездил знаменитый Виктор Цой. На самом деле, у певца даже прав не было на мотоцикл.

Сейчас некогда популярный бренд Jawa растерял славу. Но мотоциклы до сих пор выпускаются. Производитель нашел свою нишу в классе ретро. В первую очередь, благодаря деньгам индийских владельцев.

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Метки: СССР   Чехословакия   мир   мотоциклы   ява   
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1k
Андрей Филиппов 2 часа назад
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777k
♚Митхун Чакрабортенков 17 секунд назад
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6k
sumrаknn 38 минут назад
Ява 350 - первый мотоцикл нап котором сам прокатился дет в 11. К нам, гонщикам, в секцию картинга, приехал чейто знакомый на новой ява 350. Ну и все по кругу прокатились вокруг школы. До этого ездил только на мопеде и мотороллере. Шикарно.
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10k
Dabus 39 минут назад
Минск и Иж мне запомнились только в виде полуразобранного мотоцикла стоящего посреди команты, в которой всегда крепко воняло бензином, и при этом на полу, на газетах были аккуратно выложены детали из которых планировалось в итоге собрать этот мотоцикл обратно. Причём данная картина в конкретной комнате, обычно не менялась в среднем от полугода до года. Потом мотоцикл в итоге собирался, выгонялся на улицу и пару недель пукал по улицам города. Потом в нём снова что-то накрывалось или разлаживалось, его снова загоняли в ту комнату ... и примерно ещё через год "ремонтно-наладочных" работ, его продавали на запчасти ...
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106
Александра С 44 минуты назад
Я когда пацанкой была, на ЯВА 350 638 гоняла по деревне.
На фото для понимания модель, которая была у меня.
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32k
Ashabad Час назад
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2k
Alexander Gorn Час назад
В рамках СЭВ небольшие страны вполне могли иметь свои высокотехнологичные производства и даже развивать их, при желании, - спрос был обеспечен. Потом они "освободились" от "проклятой советской оккупации", примкнули к "благословенному Западу", и вдруг выяснилось, что там с ними честно конкурировать никто не собирается, не говоря уж о том, чтобы неконкурентоспособные товары скупать. Часть заводов разорилась и закрылась, другие за бесценок скупили те самые западные, и не только, конкуренты. Теперь все те немногие производства, что у них еще остались, принадлежат кому-то другому. И поделом!
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3k
SubKuchMilega Час назад
Ностальгия по прошлому.
Парни вспомните, Явы, чезеты. Ремонтировали сами.
Гоняли без прав, без номеров, без шлемов.
Вот времена были!!!
Это я так свою молодость вспомнил.
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243
PersonNetFN SubKuchMilega Час назад
У меня было Яв четыре: - старушку с люлькой мне подарил дед. Шестивольтовку 634 выменял на нее. Позже продав взял с рук 637 серокрылку не на ходу. Откапиталил движок и продав мот купил в магазине за 1150р. 638 люкс одиночку. Эх! Были времена!
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3k
Lexx Час назад
Кроме "Явы" и "ČZ", была ещё "Pannonia". Вот только это была редкость, да и характеристики у неё хуже явских.
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173
SigmaSecurityRU 2 часа назад
Явы вернулись в Россию где то 2010 году после долгого отсутствия. Продавались они тогда по 120-150 тысяч рублей где то и один раз акцию они устроили максимально удешевили 640, сняли устройство подмеса масла и продавали их за 98 тысяч.
Тогда это было грубо около 3 тысяч евро.
Это их цена и есть. Инфляция евро 2% в год. Очень грубо минимальная цена двухтактного древнего мота неаутентичного с культовой 90 х годов 638 Явой сейчас 3600€. Зачем их чехи собирают фиг знает, ведь в Европе на них ездить нельзя, а цена офигенная, а параметры уже в конце 80-х были так себе.
У молодежи к ним нет никакого уважения, был бы я богат может и купил себе отреставрированную 638, чтобы раз в год на ней прокатиться. Один раз чуть не купил б/у, но когда в живую этот аппарат увидел, то ностальгия отступила перед прагматизмом. Ездить сейчас на таком на дорогах общего пользования ну не знаю, редко их вижу. Очень редко.
Всему своё время. Двухтактные Явы ровесники Жигулей копеек и все их характеристики соответствуют тому времени. Как транспортное средство они сейчас, при такой цене, никому не нужны.
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124
skorpin 2 часа назад
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243
PersonNetFN 2 часа назад
ЯВА-350.... Пожалуй лучший мотик в СССР.
Когда пересел на Яву с Ижа-Планеты-5.... Небо и Земля.
Но Планета-Спорт все же покруче... Но проблемней.
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836
Шурман 2 часа назад
Была у меня 350тая , продал в 99 году , до этого бегала по горам как сайгак .
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Skinner
Можно вывернуть шкуру наизнанку и прикрыть нутро, содержание же внутреннего от этого не изменится.
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