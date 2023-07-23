Вспоминаем Jawa – малоизвестные факты о самых популярных в СССР мотоциклах

Неожиданно, но «урвать» Jawa можно было и в сельских «универмагах». Деревенские не так жаловали мотоциклы из Чехословакии, как городские. Дело не в том, что они им не нравились, просто местные исходили из доступности запчастей.

Это в городе их можно было приобрести, чаще всего у перекупщиков. В магазинах детали тоже имелись, но часто не те, что нужно. Опытные мотоциклисты закупались впрок. А вот в деревне с этим были проблемы.

Сегодня мы расскажем интересные факты из истории бренда Jawa. Возможно, фанаты этих мотоциклов большинство из них знают. Но всем в любом случае будет приятно вспомнить юность и запах двухтактного выхлопа от настоящей иномарки.

Первый массовый «иностранец»

Поставки мотоциклов Jawa в СССР официально начались в 1962 году. Модели из Чехословакии и до этого попадали в руки советских граждан, но эпизодически, в порядке частной инициативы.