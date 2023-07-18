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В Ярославле водители автобусов устроили разборки из-за места на остановке

В Ярославле водители автобусов устроили разборки из-за места на остановке

Автор:
18 июля 2023 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Ярославль   авто   автобус   водитель   драка   конфликт   разборки   
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Один из них воспринял обгон как оскорбление и решил проучить коллегу: сначала словесно – на проезжей части, а на следующей остановке – действием, перекрыв выход пассажирам.

Пассажиры «Яавтобусов» № 40С и 32 стали свидетелями конфликта, между двумя водителями общественного транспорта. Вечером воскресенья, 16 июля, по словам очевидцев, они не смогли поделить место на остановке в Заволжском районе города.

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— Это было около 17:20. То ли водитель второго автобуса ехал за нами, то ли мы его обогнали и встали перед ним на остановке. То есть просто остановились на остановке высадить людей, как обычно. Буквально пара человек вышли. На всё про всё было потрачено секунд 15, но водитель второго автобуса стал сигналить сзади. Потом догнал на светофоре, встал слева. Начал ругаться с нашим водителем. Ну и потом, собственно, на следующей остановке заблокировал нам дорогу. Он там вроде кричал, что мы долго стояли на остановке, хотя я такого не заметил, — рассказал пассажир автобуса № 40С Дмитрий. — Он прокричал, постучался в окно водителю. Наш водитель начал сдавать назад, а второй разблокировал дорогу и уехал.


Перепалка попала на видео. Там водителя автобуса № 32 пытались вразумить пассажиры.


— Мужчина, отойдите от нашего автобуса, нам надо ехать. Ехать надо, ты не понимаешь, что ли? Ты ненормальный? Прибежал чего-то, ты чего творишь-то вообще? — обращается пассажирка к водителю автобуса, вставшего у двери.


— Чего обзывается? Язык свой не распускай, — произносит мужской голос у двери.


Несмотря на уговоры пассажиров, мужчина не уходил.

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Метки: Видео   Ярославль   авто   автобус   водитель   драка   конфликт   разборки   
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2  комментария
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12k
Rus77 19 минут назад
Это не мужчина, а тупой мигрант, они играют в перегонки на автобусах и маршрутках, ради клиентов...
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1k
SmartCat101 2 минуты назад
с каких это пор раскосый овцеёб стал мужчиной?
устривать гонки на автобусе с пассажирами.... посадить этого раскосого чебурека лет на 15 мозгов уже не появиться так хоть там никому не навредит
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