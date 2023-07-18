В Ярославле водители автобусов устроили разборки из-за места на остановке

Пассажиры «Яавтобусов» № 40С и 32 стали свидетелями конфликта, между двумя водителями общественного транспорта. Вечером воскресенья, 16 июля, по словам очевидцев, они не смогли поделить место на остановке в Заволжском районе города.

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— Это было около 17:20. То ли водитель второго автобуса ехал за нами, то ли мы его обогнали и встали перед ним на остановке. То есть просто остановились на остановке высадить людей, как обычно. Буквально пара человек вышли. На всё про всё было потрачено секунд 15, но водитель второго автобуса стал сигналить сзади. Потом догнал на светофоре, встал слева. Начал ругаться с нашим водителем. Ну и потом, собственно, на следующей остановке заблокировал нам дорогу. Он там вроде кричал, что мы долго стояли на остановке, хотя я такого не заметил, — рассказал пассажир автобуса № 40С Дмитрий. — Он прокричал, постучался в окно водителю. Наш водитель начал сдавать назад, а второй разблокировал дорогу и уехал.

Перепалка попала на видео. Там водителя автобуса № 32 пытались вразумить пассажиры.