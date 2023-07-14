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Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа

Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа

Автор:
14 июля 2023 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: БелАЗ   Видео   авто   интересно   машина   процесс активации двигателя.   
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Водитель легендарного самосвала БелАЗ снял на видео непростой процесс активации двигателя.

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Метки: БелАЗ   Видео   авто   интересно   машина   процесс активации двигателя.   
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6  комментариев
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1k
bigkoss 46 минут назад
Не особо и сложно, вот тут веселее:

Ссылка www.youtube.com
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18k
RDen 14 минут назад
там справа на мониторе поверхность Луны транслируется? (примерно 15-16 сек видео)
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4k
MPEG-8 37 минут назад
Фильм об особенностях раcтопки паровоза в зимних условиях.
Ссылка youtu.be
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19k
Анатолий Соколов 39 минут назад
если не ошибаюсь, то на Белазах стоит дизель-генератор, а в задний мост встроен электродвигатель - что обеспечивает максимальную тягу на любых скоростях. и на видео процесс запуска дизель-генератора.
эта система была "подсмотрена" на немецких тяжелых танках во время Великой Отечественной.
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