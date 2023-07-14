Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа

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эта система была "подсмотрена" на немецких тяжелых танках во время Великой Отечественной.
90 тонн - есть и такие и такие
выше - дизель - генератор - мотор-колеса
"подсмотрена на немецких тяжелых танках" - это "пять"