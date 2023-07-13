FISHKINET
Сообщество Аварии 6891 пост • 549 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Волжском автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе

В Волжском автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе

Автор:
13 июля 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   пешеходный переход   сбил пешехода   
882
1
1

56-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   пешеходный переход   сбил пешехода   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Shtoppi 41 минуту назад
водила слепошарый или смску писал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
устал я от вас 14 минут назад
Тапки эпично отлетели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Что поделаешь, ну, не хотят пешеходы головой крутить на переходах! Приходится их сбивать. А куда деваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Полчаса назад
в телефоне дебил залипал 100%...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Доктор Джонс Полчаса назад
Нихрена себе удар... Обувь метров на 30 взлетела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Константин Котов Полчаса назад
Куда водитель смотрел
Он же метров за 100 её должен был видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 39 минут назад
Так спешил, так спешил и не опоздал... К большим проблемам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Knives22 43 минуты назад
Ну сейчас начнется.
Погибая на пешеходном ты был прав.
Головой вертеть надо.
Убедится в безопасности.
Водитель может без тормозов ехать, отвлечься в телефон, быть слепым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Knives22 dima423 14 минут назад
А если допустим изнасиловали кого или убили то им наверное тоже самим нужно аккуратнее было быть? Вот допустим собаки бездомные кого загрызли, че то все кидаются собак уничтожать, а ведь жертвам нападения нужно было просто быть аккуратнее. Или все таки все это включая дтп на пп не нормально? И тех кто представляет потенциальную опасность нужно карать так жестоко что бы у них и мысли не было дичь творить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Knives22 BuG 46 секунд назад
А чего это поговорка работает только в случае пешеходов, а не во всех остальных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

855365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Намешалось
Намешалось
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#позитив#факты#интересно#подборка#фильм#новости#полиция
#интересное#люди#история#Ynews#шоу бизнес#Прошлое#мир#актеры#погода#находка
#Юмор#забавно#животные#в мире#удивительно#улыбнуло#драка#Еда#СССР#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться