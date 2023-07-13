В Волжском автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе

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56-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
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Погибая на пешеходном ты был прав.
Головой вертеть надо.
Убедится в безопасности.
Водитель может без тормозов ехать, отвлечься в телефон, быть слепым.
Поговорка: "На бога надейся, но сам не плошай", не зря существует.