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Огненное шоу от мотоциклистов-камикадзе

Огненное шоу от мотоциклистов-камикадзе

Автор:
03 июля 2023 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   огненное шоу   
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После просмотра этого видео вспоминается старый анекдот "...а чего с вами знакомиться, вы каждый год новые". На этот раз мотоциклистов "немного" потрепало, жить будут, но это не точно.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   огненное шоу   
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10  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
Делайте звук потише
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22k
BiZ 18 минут назад
афтар, ну сам без мозгов, ну хоть сунь текст в ворд, чтоб он проверил на орфографию, прежде чем выкладывать
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14k
Александр 22 минуты назад
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611
Куруш 23 минуты назад
Зря вы так их не любите.
Благодаря им много нуждающихся получили органы для пересадки.
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2k
mikhanych Полчаса назад
а мне это сразу вспоминается
Ссылка youtu.be
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9
Александр Вьюшков Полчаса назад
Если автомобиль, как говорили Ильф и Петров, еще является средством передвижения (иногда это и роскошь, в том числе), то двухколёсное - часто средство быстрой доставки отсюда в мир иной.
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4k
Алекс Таворотов Полчаса назад
эффектно сквозь огонь прошел, на кой было байк волять? ссыканул
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24k
MrGod 42 минуты назад
Так бы всегда заканчивали, это было бы круто!
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3k
cnob7 53 минуты назад
это хрусты, а не байкеры
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