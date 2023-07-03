Огненное шоу от мотоциклистов-камикадзе

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После просмотра этого видео вспоминается старый анекдот "...а чего с вами знакомиться, вы каждый год новые". На этот раз мотоциклистов "немного" потрепало, жить будут, но это не точно.
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Благодаря им много нуждающихся получили органы для пересадки.