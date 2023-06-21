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Новый Discovery Sport получил больше изменений внутри, чем снаружи

Новый Discovery Sport получил больше изменений внутри, чем снаружи

Автор:
21 июня 2023 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Discovery   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   
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Discovery Sport выпускается с 2015 года и за восемь лет пребывания на конвейере он обновлялся не раз и даже ухитрился поменять платформу внутри одного поколения, а теперь пришла пора очередного и, судя по всему, последнего рестайлинга.
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Метки: Discovery   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   
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