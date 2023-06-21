Новый Discovery Sport получил больше изменений внутри, чем снаружи

Снаружи — сугубо косметика. Крупноячеистый узор радиаторной решётки, подвергшийся незначительной ревизии пластиковый обвес кузова, новые колёсные диски.



Иное дело — салон, где ранее доступные лишь в виде опции цифровая приборная панель и лепестки переключения передач на руле отныне являются достоянием всех Discovery Sport. При этом центральная часть передней панели стала выглядеть беднее, поскольку лишилась двух крупных шайб настроек климатической установки, управление которой перенесено на мультимедийный экран, укрупнившийся ради этого с 10.25 до 11.4 дюйма. Вероятно, корпоративные дизайнеры искренне полагают, что, избавляя интерьер от физических переключателей и вспомогательного оборудования, делают его чище и благороднее.



Автопроизводитель постепенно готовится к отказу от ДВС. Так, начиная с нынешнего года из линейки моторов исчезла топовая 290-сильная бензиновая версия P290 (остались бензиновые P200 с P250 и дизельные D165 с D200). Кроме того, все Discovery Sport теперь безальтернативно комплектуются автоматической коробкой передач, механики для монопривода не осталось вовсе. Флагманом линейки по-прежнему является гибридный Discovery Sport P300e с турботройкой 1.5л на бензине и электромотором на задней оси, в сумме выдающими 309 л.с.