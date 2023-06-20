Наезд на пешехода в Петрозаводске

ДТП случилось 18 июня в Петрозаводске. Велосипедист спешился перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Яркая одежда, отличная видимость и отсутствие помех - куда смотрел водитель автомобиля? В итоге пешеход был доставлен в больницу.

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