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Наезд на пешехода в Петрозаводске

Наезд на пешехода в Петрозаводске

Автор:
20 июня 2023 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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ДТП случилось 18 июня в Петрозаводске. Велосипедист спешился перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Яркая одежда, отличная видимость и отсутствие помех - куда смотрел водитель автомобиля? В итоге пешеход был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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12  комментариев
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3k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Водила слепой, но и велосипедист не особо лучше. Убедиться надо, что тебя видят, а потом уж переходить
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22k
AzuveR 5 минут назад
Слепошарый мудак. Покалечил человека. Водилу ,на зону. Велосипедисту здоровья.
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1k
svarog19692007 6 минут назад
Правый....
Но мертвый...
Мертвый , или калека!
За то правый !

Да пох... на то что меня ДОЛЖНЫ пропускать , я хер на дорогу сунусь , если метрах в 30
перед переходом , такого идиота вижу , который и не думает снижать скорость.
Да может у него тормоза откажут, или еще что либо .
Можете "кидать помидорами" , но о своей безопасности , в первую очередь мы сами должны думать...
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Таких водителей нужно сажать и отбирать права лет на 10-15
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855
vadimbar Полчаса назад
Полудурок ) С велика слез, а убедиться, что его пропускают - не выполнил !
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413
Максим Химки 52 минуты назад
Водителя не оправдываю ни у коем случае. Но и пешеход должен был убедиться , как в ПДД написано : 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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18k
Bill 2 часа назад
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