Наезд на пешехода в Петрозаводске

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ДТП случилось 18 июня в Петрозаводске. Велосипедист спешился перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Яркая одежда, отличная видимость и отсутствие помех - куда смотрел водитель автомобиля? В итоге пешеход был доставлен в больницу.
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Но мертвый...
Мертвый , или калека!
За то правый !
Да пох... на то что меня ДОЛЖНЫ пропускать , я хер на дорогу сунусь , если метрах в 30
перед переходом , такого идиота вижу , который и не думает снижать скорость.
Да может у него тормоза откажут, или еще что либо .
Можете "кидать помидорами" , но о своей безопасности , в первую очередь мы сами должны думать...
Помни! Твою жену топчет другой.