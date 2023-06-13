FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11258 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Полноразмерный болид Peugeot 9х8 из 626 тысяч кирпичиков Lego собрали за день

Полноразмерный болид Peugeot 9х8 из 626 тысяч кирпичиков Lego собрали за день

Автор:
13 июня 2023 12:27
Сообщество : Автомир
Метки: Peugeot   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   рекорд   
880
9
В честь празднования 100-летия автомобильной гонки на выносливость «24 часов Ле-Мана» компания LEGO установила своеобразный рекорд, собрав полноразмерную копию болида Peugeot 9x8 всего за сутки.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Peugeot   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8139



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Люди, которые решились на операцию по смене пола
Люди, которые решились на операцию по смене пола
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересно#кино#факты#картинки#Прикол#позитив#подборка
#в мире#новости#история#СССР#аварии#авто аварии#Приколы#дети#Ynews#интересное
#люди#автомир#машина#животные#ДТП#Россия#Автовсячина#космос#познавательно#фильм
Люди, которые решились на операцию по смене пола Люди, которые решились на операцию по смене пола "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться