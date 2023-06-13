Полноразмерный болид Peugeot 9х8 из 626 тысяч кирпичиков Lego собрали за день

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В честь празднования 100-летия автомобильной гонки на выносливость «24 часов Ле-Мана» компания LEGO установила своеобразный рекорд, собрав полноразмерную копию болида Peugeot 9x8 всего за сутки.
В серии Lego Technic компания уже выпускает уменьшенную копию болида Peugeot — конструктор состоит из 1775 деталей. На создание полноразмерной копии длиной 5,2 метра и шириной 2,2 метра ушло 626 392 кирпичика 623 различных видов. Весит макет более 900 килограммов.
Для того, чтобы уложиться в 24 часа, команда строителей Lego использовала новую концепцию так называемых «гиперэлементов» — увеличенных версий обычных деталей Lego, собранных из сотен стандартных кирпичиков (в среднем 1,5–2 тысячи). Всего в суточном марафоне участвовало 12 сотрудников, которые работали почти без перерыва. Необычная акция транслировалась в прямом эфире.
Для того, чтобы уложиться в 24 часа, команда строителей Lego использовала новую концепцию так называемых «гиперэлементов» — увеличенных версий обычных деталей Lego, собранных из сотен стандартных кирпичиков (в среднем 1,5–2 тысячи). Всего в суточном марафоне участвовало 12 сотрудников, которые работали почти без перерыва. Необычная акция транслировалась в прямом эфире.
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