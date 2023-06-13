"Паровозик" на обочине КАДа

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В Санкт-Петербурге на внутренней стороне КАД в сторону Вантового моста двигавшийся по обочине микроавтобус столкнулся с двумя другими автомобилями, которые тоже двигались по обочине.
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