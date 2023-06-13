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"Паровозик" на обочине КАДа

"Паровозик" на обочине КАДа

Автор:
13 июня 2023 08:32
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   обочечник   
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В Санкт-Петербурге на внутренней стороне КАД в сторону Вантового моста двигавшийся по обочине микроавтобус столкнулся с двумя другими автомобилями, которые тоже двигались по обочине.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   обочечник   
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21  комментарий
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9k
hairov 3 часа назад
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Антон 13 минут назад
Пида...асы групповуху устроили.
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3k
ProstoBoBka 14 минут назад
Встреча П.И.Д.А.Р.О.В на обочине...
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848
vadimbar 15 минут назад
Групповуха геев. Фубля..
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8k
soar 20 минут назад
Ну они же это любят. Всмысле в жопу.
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3k
Pill Полчаса назад
Красота! Сами лазейку и прикрыли.
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5k
pinbalist Полчаса назад
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19k
speaktr-st Полчаса назад
И оштрафовать всех за пропаганду ЛГБТ, а именно: за организацию гей-парада.
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389k
Алексей 36 минут назад
п.и.д.а.р.а.с.ы. нашли друг друга. а ведь будут п.здеть гайцам что они просто стояли а мудак на автобусе в них просто въехал
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14k
Jearom Час назад
в этом видео все великолепно
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16k
Совранский Час назад
Клааааасно!
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48
Майский шашлык Час назад
Говорят к своим мужьям торопились, а последний даже сильно спешил!
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1k
Жорик Час назад
это можно смотреть бесконечно )))
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Нашли друг друга.. )) Совет им да любовь.
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3k
xbrat 2 часа назад
видео для восстановления нервов и релаксации)))
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108k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Жаль, что так мало выбил!
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38k
Вепс 2 часа назад
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15k
ss 2 часа назад
Как они друг друга в жопу!... Впрочем, чего я удивляюсь?! Они же профессионалы, в этом деле!
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41k
Франц Лефорт 3 часа назад
Эти п.и.д.а.р.а.с.ы. даже по выделенной полосе ездить не умеют!
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