Вчера «гонщики» перекрыли Аминьевское шоссе, чтобы подрифтить

2001
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Метки: Аминьевское шоссе гонщики идиоты
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Номера на БМВ есть
Раз паренек их не снял - значит, есть на то причина.....
Значит,Ю ему настолько ПОХЕР, что он точно знает - ОТМАЖУТ ЧТО БЫ НЕ ВЫТВОРИЛ
Типа известной Мары-Шмары....
установить собственника несложно
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