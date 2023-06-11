FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11253 поста • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Вчера «гонщики» перекрыли Аминьевское шоссе, чтобы подрифтить

Вчера «гонщики» перекрыли Аминьевское шоссе, чтобы подрифтить

Автор:
11 июня 2023 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Аминьевское шоссе   гонщики   идиоты   
2001
1
1
Как ДПСы такое допустили?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Аминьевское шоссе   гонщики   идиоты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
Херанука Паибалу 4 часа назад
Как ДПС такое допустил ?
Номера на БМВ есть
Раз паренек их не снял - значит, есть на то причина.....
Значит,Ю ему настолько ПОХЕР, что он точно знает - ОТМАЖУТ ЧТО БЫ НЕ ВЫТВОРИЛ
Типа известной Мары-Шмары....
установить собственника несложно

.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
5k
Михаил 47 минут назад
Морды за такое бить надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Андрей 53 минуты назад
ну а чего собственно ? терпилы стоят и покорно ждут ! если бы несколько человек начали возмущатся ,может бы что то и поменялось !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 59 минут назад
Заднеприводные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
mik6059 Час назад
Один так в Беларуси дрифтанул. Штраф 1000 долларов, конфискация авто, лишение прав на 3 года и 2 недели ареста. А у нас надо или законы менять, или принимающих законы, или только стрельбой по этим обезьянам за рулём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MilfFucker 2 часа назад
А где же зрительницы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Тупее поста я ещё не видел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Р Х 3 часа назад
Обезьяньи брачные танцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Нищая страна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Майский шашлык 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 3 часа назад
Чёта все стоят и ждут как закончится дрифт, никто не решается ехать и научить его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
29k
Григорий 3 часа назад
ДПС посмотрели на ребят и сказали: Аминь с вами. Господь вас сохранит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 4 часа назад
Так это ДПСники и дрифтили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120515



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Угадай роль Де Ниро по кадру
Угадай роль Де Ниро по кадру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#картинки#комментарии#интересное
#в мире#животные#история#Приколы#собака#спасение
#Юмор#подборка#интересно#Прикол#пожар#поступок
Премьера смартфона FreeYond M5A, который сейчас можно купить за полцены Премьера смартфона FreeYond M5A, который сейчас можно купить за полцены В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться