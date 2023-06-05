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В ДТП обвинили невиновного водителя

В ДТП обвинили невиновного водителя

Автор:
05 июня 2023 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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2 июня на Октябрьском проспекте Около дома №103 в Твери произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД - "36-летняя женщина на автомобиле Шевроле при перестроении не предоставила преимущество Газели, которая от удара вылетела в кювет и перевернулась. Легковушка также оказалась в кювете. Женщина-водитель легковушки и её 12-летняя пассажирка были госпитализированы. 28-летний водитель «Газели» от госпитализации отказался". Но на видео виновник аварии вовсе не Шевроле.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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7  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Что-то не понял. И при таком видео ГИББД сделало вывод о виновности легкового автомобиля? Там с глазами проблема или с карманом?
Понимаю, что закон так хитро устроен, что ГИБДД и суд могут не принять в качестве доказательства подобную запись, но это явный перебор.
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18k
Bill 15 минут назад
Зачем давать какие-то левые ссылки, если есть более официальные сайты?
https://vesti-tver.ru/dailynews/tri-cheloveka-vklyuchaya-12-letnyuyu-devochku-postradali-v-dtp-v-tveri/https://vesti-tver.ru/dailynews/tri-cheloveka-vklyuchaya-12-letnyuyu-devochku-postradali-v-dtp-v-tveri/
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Главное это видео отдать представителям шевроле и на разборе будет отличное кино, ну или в суде
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19k
Александр Час назад
Регу надо было предоставить видео ментам
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