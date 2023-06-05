В ДТП обвинили невиновного водителя

2 июня на Октябрьском проспекте Около дома №103 в Твери произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД - "36-летняя женщина на автомобиле Шевроле при перестроении не предоставила преимущество Газели, которая от удара вылетела в кювет и перевернулась. Легковушка также оказалась в кювете. Женщина-водитель легковушки и её 12-летняя пассажирка были госпитализированы. 28-летний водитель «Газели» от госпитализации отказался". Но на видео виновник аварии вовсе не Шевроле.

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