Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста

FISHKINET
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро "Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете "Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются показать себя в купальнике Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются... Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и красиво, то готовьтесь расстроиться Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и... Вылетел на встречную полосу и погиб Вылетел на встречную полосу и погиб «Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»: народный артист России рассказал, что думает об Иваре Калныньше и его словах о нашей стране «Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»:... Семья россиян, спасая своих детей, прорвалась на автомобиле из Польши в Беларусь Семья россиян, спасая своих детей, прорвалась на автомобиле из... 20 необычных и запоминающихся дизайнерских решений 20 необычных и запоминающихся дизайнерских решений Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским... "Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень обнаружил в её ноутбуке таблицу сравнения бывших "Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень... Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова 25 крутых проектов от архитекторов мирового класса 25 крутых проектов от архитекторов мирового класса Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо" Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо" От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ. Фото до/после⁠⁠ От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ.... В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки Это многое объясняет Это многое объясняет Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая
Главная > Авто
Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста

Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста

Автор:
01 июня 2023 11:51
1900
1
1
Врум-врумкал ночью под окнами...

Источник:

Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
dima423 2 часа назад
всю ночь гонялись за ним поймали только утром?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Юрьевич 59 минут назад
Это они его ласково.
Жёстко моего знакомого задержали... Он слегка выпивши домой ехал за рулём, ну и недалеко от дома его гайцы хотели остановить. А до дома то близко совсем было и он решил от [мат]хать, типа нырнёт в родной двор, где каждый закуток знает и всё будет ОК. Но при заезде во двор не справился с управлением и пробил себе радиатор об столбик газона. А тут и гайцы подоспели. Отмудохали его хорошенько вначале... потом документы спросили, потом посмотрели на его разбитую ауди... и уехали, даже лишать прав не стали. С тех пор он нетрезвым за руль ни-ни. Правда, это было в конце 90-х...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Час назад
А какого-то мажора, типа Мары Багдасарян, слабо так скрутить или руки коротки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский Час назад
Больше патрулей на мотоциклах. Может меньше баранов будет на дорогах. А то ведут себя похабно и свято верят, что неприкасаемые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек 2 часа назад
У нас в городе в полку есть патрульные ДПС на мотоциклах БМВ,поэтому борзые байкеры ведут себя скромно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 2 часа назад
4 раза пересмотрел. Надо было еще по ребрам дубинкой. Задолбали хрустики. Как же было без них хорошо зимой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 2 часа назад
может они ему этим жизнь спасли? Жизнь у хрустов такая, вжик и
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Человек Разумный 2 часа назад
Это разве жестко ? Кожу на экиперовке протерли только.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
Jānis (LPSR) 2 часа назад
Вот мне интересно... Только у нас в Латвии все эти хрусты постоянно носятся с серьёзным превышением скорости и всегда протискиваются между машинами пересекая и катаясь на тех же двойных сплошных линиях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll 2 часа назад
От мотобата врумврумщики еще хер свалят. У них бехи заряженные, плюс курсы обучения вождению периодически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas 2 часа назад
Это совсем не жестко... надо бы пожестче с этими "нет такого понятия междурядье"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119800



Другие посты автора
Популярное
В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке
В Москве задержали около 50 мигрантов за дебош на школьной спортплощадке
"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими
"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми,...
Набирающие популярность
Московское метро - это не только транспортировка из точки А в точку Б
Московское метро - это не только транспортировка из точки А в точку Б
«Госуслуги» назначили дату приема в ГИБДД через три недели. А как же требование о 10-дневном сроке регистрации ТС?
«Госуслуги» назначили дату приема в ГИБДД через три недели. А как же требование о...
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#история#ДТП#факты#знаменитости#США#подборка#красота
#Юмор#интересно#автомобили#Прикол#кино#авто аварии#фильм#шоу бизнес#СССР#искусство
#интересное#машина#автомир#аварии#позитив#дети#люди#удивительно#природа#Автовсячина
Создан аккумулятор для электромобиля, которому не страшны морозы Создан аккумулятор для электромобиля, которому не страшны морозы Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться