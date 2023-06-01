Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста

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Жёстко моего знакомого задержали... Он слегка выпивши домой ехал за рулём, ну и недалеко от дома его гайцы хотели остановить. А до дома то близко совсем было и он решил от [мат]хать, типа нырнёт в родной двор, где каждый закуток знает и всё будет ОК. Но при заезде во двор не справился с управлением и пробил себе радиатор об столбик газона. А тут и гайцы подоспели. Отмудохали его хорошенько вначале... потом документы спросили, потом посмотрели на его разбитую ауди... и уехали, даже лишать прав не стали. С тех пор он нетрезвым за руль ни-ни. Правда, это было в конце 90-х...