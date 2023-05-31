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Путин подписал закон о правилах установки и применения комплексов фиксации нарушений ПДД

Путин подписал закон о правилах установки и применения комплексов фиксации нарушений ПДД

Автор:
31 мая 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
927
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Владимир Путин подписал закон, определяющий правила установки и применения комплексов фиксации нарушений. Документ появился на портале правовой информации, он вступает в силу 1 сентября 2024 года.

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Метки: Автовсячина   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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5  комментариев
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Алексей Час назад
"в России около 26 комплексов фиксации нарушений ПДД" Автор ты бухой что-ли ?
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Мистер Фикс 55 минут назад
"...в России около 26 комплексов фиксации нарушений ПДД"
На километр
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Добрый Бабайка

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