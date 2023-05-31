Путин подписал закон о правилах установки и применения комплексов фиксации нарушений ПДД

В законе прописано, где могут быть установлены камеры. Это в том числе дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, участки дорог, где в течение года произошло не меньше четырёх ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы, перекрёстки, места, где запрещена стоянка или остановка.



Знак «Фотовидеофиксация» должен быть установлен на расстоянии 150–300 метров от начала зоны фиксации нарушения. Места установки камер согласовываются с владельцем дороги, местными властями и ГИБДД.



В случае изменения обстановки на контролируемом отрезке камеру необходимо убрать. Например, если участок перестанет быть аварийным или на нём завершатся дорожные работы. Все точки установки радаров должны публиковаться в открытом доступе в интернете.



По последним данным, в России около 26 000 комплексов фиксации нарушений ПДД. За прошлый год с их помощью вынесли 183,5 миллиона штрафных постановлений. Это более 90% всех штрафов водителям за год.