Volkswagen представил обновлённую версию кроссовера Touareg

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Рестайлинг должен подстегнуть рыночный интерес к машине, выпускающейся с 2018 года, но оказался довольно скромным по масштабам. «Туарегу» подправили внешность, улучшили мультимедиа и перенастроили подвеску. Цена в Германии стартует с отметки 69 200 евро.
Светотехника обновлённого Touareg получила L-образные элементы как в фарах, так и фонарях, при этом и спереди, и сзади появились световые полосы. Задний логотип будет подсвечиваться — Touareg стал первой моделью VW в Европе с таким решением.
Головная оптика полностью новая и называется IQ.Light HD. Построена она по тому же принципу, который использован в фарах обновлённого Porsche Cayenne: каждая фара состоит почти из 20 тысяч микродиодов. Световой пучок формируется точнее и обеспечивает более качественное освещение, не ослепляя встречных водителей.
Доработаны бамперы и решётка радиатора, предложены новые варианты дизайна колёсных дисков до 22 дюймов (для R-версий). Подвески, как стандартная пружинная, так и опциональная пневматическая, перенастроены ради большего ездового комфорта. Touareg сохранил возможность применения активных стабилизаторов и полноуправляемого шасси с поворотными задними колёсами. Ещё одно новшество — датчик нагрузки на крышу, данные которого использует в своей работе система курсовой устойчивости.
Концепция Innovision Cockpit в салоне также сохранилась. Обновлённый кроссовер по умолчанию комплектуется двумя большими экранами диагональю 12.3 дюйма для приборной панели и 15 дюймов для медиасистемы. Однако благодаря обновлению программного обеспечения система стала умнее. К примеру, навигация теперь может работать с картами высокого разрешения, Android Auto и Apple CarPlay больше не нуждаются в проводах, а функционал голосового помощника улучшен. Появились более производительные USB-порты для зарядки гаджетов.
Об изменениях в моторной гамме пока не сообщается. После отказа от дизельного V8 в 2020 году Touareg комплектуется только 6-цилиндровыми моторами в разных вариантах. К примеру, базовый бензиновый развивает 340 л. с., дизельная шестёрка — 231 либо 286 сил. Имеются также гибридные варианты. Один из них обеспечит 381 л. с., другой — уже 462 силы. Самая мощная силовая установка — привилегия особой версии под названием R eHybrid, но есть у «Туарега» и более доступное исполнение R-line. Все двигатели сопровождаются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Учитывая взятый VW курс на электрификацию, нынешнее обновление Touareg может оказаться последним для кроссовера с традиционными моторами. Напрямую о судьбе модели пока не говорят, но не исключено, что через несколько лет её заменят батарейным вседорожником. В нынешнем году Volkswagen планирует вывести на рынок универсал Passat и серьёзно обновлённый Tiguan, которые также станут последними в своих семействах моделями с ДВС. Далее — только электротяга.
Головная оптика полностью новая и называется IQ.Light HD. Построена она по тому же принципу, который использован в фарах обновлённого Porsche Cayenne: каждая фара состоит почти из 20 тысяч микродиодов. Световой пучок формируется точнее и обеспечивает более качественное освещение, не ослепляя встречных водителей.
Доработаны бамперы и решётка радиатора, предложены новые варианты дизайна колёсных дисков до 22 дюймов (для R-версий). Подвески, как стандартная пружинная, так и опциональная пневматическая, перенастроены ради большего ездового комфорта. Touareg сохранил возможность применения активных стабилизаторов и полноуправляемого шасси с поворотными задними колёсами. Ещё одно новшество — датчик нагрузки на крышу, данные которого использует в своей работе система курсовой устойчивости.
Концепция Innovision Cockpit в салоне также сохранилась. Обновлённый кроссовер по умолчанию комплектуется двумя большими экранами диагональю 12.3 дюйма для приборной панели и 15 дюймов для медиасистемы. Однако благодаря обновлению программного обеспечения система стала умнее. К примеру, навигация теперь может работать с картами высокого разрешения, Android Auto и Apple CarPlay больше не нуждаются в проводах, а функционал голосового помощника улучшен. Появились более производительные USB-порты для зарядки гаджетов.
Об изменениях в моторной гамме пока не сообщается. После отказа от дизельного V8 в 2020 году Touareg комплектуется только 6-цилиндровыми моторами в разных вариантах. К примеру, базовый бензиновый развивает 340 л. с., дизельная шестёрка — 231 либо 286 сил. Имеются также гибридные варианты. Один из них обеспечит 381 л. с., другой — уже 462 силы. Самая мощная силовая установка — привилегия особой версии под названием R eHybrid, но есть у «Туарега» и более доступное исполнение R-line. Все двигатели сопровождаются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Учитывая взятый VW курс на электрификацию, нынешнее обновление Touareg может оказаться последним для кроссовера с традиционными моторами. Напрямую о судьбе модели пока не говорят, но не исключено, что через несколько лет её заменят батарейным вседорожником. В нынешнем году Volkswagen планирует вывести на рынок универсал Passat и серьёзно обновлённый Tiguan, которые также станут последними в своих семействах моделями с ДВС. Далее — только электротяга.
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