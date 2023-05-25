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Volkswagen представил обновлённую версию кроссовера Touareg

Volkswagen представил обновлённую версию кроссовера Touareg

Автор:
25 мая 2023 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Touareg   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1404
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Рестайлинг должен подстегнуть рыночный интерес к машине, выпускающейся с 2018 года, но оказался довольно скромным по масштабам. «Туарегу» подправили внешность, улучшили мультимедиа и перенастроили подвеску. Цена в Германии стартует с отметки 69 200 евро.
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Метки: Touareg   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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16k
Совранский 2 часа назад
тележкие -старые, кнопочки фарки -новые. грусть печаль(
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585
Aurelian Полчаса назад
И цена? 11-13 млн?
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
В ровный пол багажник как не складывался, так и не складывается. а тойота с хондой - делают.
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