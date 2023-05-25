Volkswagen представил обновлённую версию кроссовера Touareg

Светотехника обновлённого Touareg получила L-образные элементы как в фарах, так и фонарях, при этом и спереди, и сзади появились световые полосы. Задний логотип будет подсвечиваться — Touareg стал первой моделью VW в Европе с таким решением.



Головная оптика полностью новая и называется IQ.Light HD. Построена она по тому же принципу, который использован в фарах обновлённого Porsche Cayenne: каждая фара состоит почти из 20 тысяч микродиодов. Световой пучок формируется точнее и обеспечивает более качественное освещение, не ослепляя встречных водителей.



Доработаны бамперы и решётка радиатора, предложены новые варианты дизайна колёсных дисков до 22 дюймов (для R-версий). Подвески, как стандартная пружинная, так и опциональная пневматическая, перенастроены ради большего ездового комфорта. Touareg сохранил возможность применения активных стабилизаторов и полноуправляемого шасси с поворотными задними колёсами. Ещё одно новшество — датчик нагрузки на крышу, данные которого использует в своей работе система курсовой устойчивости.



Концепция Innovision Cockpit в салоне также сохранилась. Обновлённый кроссовер по умолчанию комплектуется двумя большими экранами диагональю 12.3 дюйма для приборной панели и 15 дюймов для медиасистемы. Однако благодаря обновлению программного обеспечения система стала умнее. К примеру, навигация теперь может работать с картами высокого разрешения, Android Auto и Apple CarPlay больше не нуждаются в проводах, а функционал голосового помощника улучшен. Появились более производительные USB-порты для зарядки гаджетов.



Об изменениях в моторной гамме пока не сообщается. После отказа от дизельного V8 в 2020 году Touareg комплектуется только 6-цилиндровыми моторами в разных вариантах. К примеру, базовый бензиновый развивает 340 л. с., дизельная шестёрка — 231 либо 286 сил. Имеются также гибридные варианты. Один из них обеспечит 381 л. с., другой — уже 462 силы. Самая мощная силовая установка — привилегия особой версии под названием R eHybrid, но есть у «Туарега» и более доступное исполнение R-line. Все двигатели сопровождаются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.



Учитывая взятый VW курс на электрификацию, нынешнее обновление Touareg может оказаться последним для кроссовера с традиционными моторами. Напрямую о судьбе модели пока не говорят, но не исключено, что через несколько лет её заменят батарейным вседорожником. В нынешнем году Volkswagen планирует вывести на рынок универсал Passat и серьёзно обновлённый Tiguan, которые также станут последними в своих семействах моделями с ДВС. Далее — только электротяга.