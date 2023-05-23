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️ Отец впервые посадил сына за руль, и тот через пару секунд устроил ДТП

️ Отец впервые посадил сына за руль, и тот через пару секунд устроил ДТП

Автор:
23 мая 2023 10:11
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   видео   неудача   отец   пустил за руль   сын   
1648
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1


Выдержке бате остаётся только позавидовать. Огромное ему уважение за такую реакцию.

Батя-то простил. А вот сестра такой косяк не забудет никогда

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Метки: ДТП   авария   видео   неудача   отец   пустил за руль   сын   
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8  комментариев
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2k
Сергей 2 часа назад
На ошибках учатся. Риски он оценил, наверно.
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3k
WisImp 58 секунд назад
ИМХО: Учиться водить на автомате, без специально подготовленной машины (дублированные педали) опасно. На ручной коробке можно ограничится первой передачей и работать только сцеплением.

Если будут свои дети и доведётся учить вождению, первым делом научу тормозить. В любой непонятной ситуации лучше жать на тормоз, а не на газ.
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7k
Компьютер DELL с монитором 38 минут назад
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8k
Гомерчик Час назад
Не хватает в конце...
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
nobody® 2 часа назад
Ну типа сори
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