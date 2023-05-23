️ Отец впервые посадил сына за руль, и тот через пару секунд устроил ДТП

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Выдержке бате остаётся только позавидовать. Огромное ему уважение за такую реакцию.
Батя-то простил. А вот сестра такой косяк не забудет никогда
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