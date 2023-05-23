Грузовик врезался в забор около Белого дома в США

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Пока не ясно, допустил ли он аварию преднамеренно или она была случайной. Также проверялась информация о бомбе в машине, она не подтвердилась.
Власти перекрыли несколько кварталов в окрестностях Белого дома на время досмотра грузовика. Никто не пострадал, водителя задержали.
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