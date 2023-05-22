FISHKINET
Сообщество Аварии 6690 постов • 545 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Краснодаре гонщик на Toyota Camry сбил парня на дороге

В Краснодаре гонщик на Toyota Camry сбил парня на дороге

Автор:
22 мая 2023 00:06
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   авто   
859
1
2
Кадры подлета пострадавшего попали на видео
Нетрезвый водитель гнал по встречной полосе, где в это время переходили молодые люди. Удар был такой силы, что пострадавший взлетел над авто и рухнул в сторону.
Он чудом остался жив, но получил травмы. Виновник ДТП скрылся - его ищет полиция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   авария   авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
437
Алекs Полчаса назад
Если водитель сбежал, откуда информация, что он был пьян?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
Пацан в рубашке родился. Не понятно куда он бежал конечно, но прилетело ему не кисло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118005



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#Приколы#полиция#забавно#подборка
#СССР#Юмор#люди#Россия#США#вода#соцсети#мир
#история#в мире#ДТП#картинки#Москва#дети#факты
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей В Омске сосед окатил женщину из ведра В Омске сосед окатил женщину из ведра Выгодная продажа монет Выгодная продажа монет

На что жалуетесь?

Вернуться