В Краснодаре гонщик на Toyota Camry сбил парня на дороге

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Кадры подлета пострадавшего попали на видео
Нетрезвый водитель гнал по встречной полосе, где в это время переходили молодые люди. Удар был такой силы, что пострадавший взлетел над авто и рухнул в сторону.
Он чудом остался жив, но получил травмы. Виновник ДТП скрылся - его ищет полиция.
Нетрезвый водитель гнал по встречной полосе, где в это время переходили молодые люди. Удар был такой силы, что пострадавший взлетел над авто и рухнул в сторону.
Он чудом остался жив, но получил травмы. Виновник ДТП скрылся - его ищет полиция.
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Гоншег, летел на красный.
Он и на встречку вылетел, скорее всего, пытаясь избежать столкновения.
А может и нет.
Он же бухой был.