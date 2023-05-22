В Краснодаре гонщик на Toyota Camry сбил парня на дороге

Кадры подлета пострадавшего попали на видео

Нетрезвый водитель гнал по встречной полосе, где в это время переходили молодые люди. Удар был такой силы, что пострадавший взлетел над авто и рухнул в сторону.

Он чудом остался жив, но получил травмы. Виновник ДТП скрылся - его ищет полиция.

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Кадры подлета пострадавшего попали на видео Нетрезвый водитель гнал по встречной полосе, где в это время переходили молодые люди. Удар был такой силы, что пострадавший взлетел над авто и рухнул в сторону. Он чудом остался жив, но получил травмы. Виновник ДТП скрылся - его ищет полиция. 2023-05-22T00:06:17+03:00