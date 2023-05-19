Остановился пропустить черепаху и спровоцировал ДТП

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Во Флориде, США, водитель внедорожника остановился пропустить черепаху, которая переползала шоссе, а что из этого получилось смотрите на видео. Сообщают, что черепаха не пострадала.
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