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Остановился пропустить черепаху и спровоцировал ДТП

Остановился пропустить черепаху и спровоцировал ДТП

Автор:
19 мая 2023 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Во Флориде, США, водитель внедорожника остановился пропустить черепаху, которая переползала шоссе, а что из этого получилось смотрите на видео. Сообщают, что черепаха не пострадала.

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Метки: ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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6  комментариев
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5k
The Dude 59 минут назад
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828
ProFanas 14 минут назад
Ну чтож... Профессианальное заболевание всех фуроводов: отторможусь потом. У меня в запасе 3 футбольных поля..
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24k
MrGod Полчаса назад
Дебилы...
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471
RDV 45 минут назад
А с черепахой то чего, не пострадала? у меня кстати пару раз было такое...в греции как то ехал в горах и черепаха ползет через дорогу, остановился, вышел, отнес на обочину, и в черногории еще, там вообще 2 черепахи на дороге решили любовью заняться...
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471
RDV 42 минуты назад
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471
RDV 40 минут назад
* прочитал - не пострадала)) ну норм тогда))
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