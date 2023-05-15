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Отряд не заметил потери бойца

Отряд не заметил потери бойца

Автор:
15 мая 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Москве прошло официальное открытие мотосезона и как всегда не обошлось без ЧП. "Тысячи москвичей вышли на улицы, чтобы поприветствовать самую большую в истории мероприятия мотоколонну. Она полностью замкнула внешнюю сторону Садового кольца, то есть "голова" колонны увидела свой "хвост". Такие мероприятия позволяют поближе познакомиться с мотокультурой и привлечь внимание к мотоциклистам на дорогах", - приводит Дептранс слова Максима Ликсутова.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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22  комментария
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4k
Vlamir 3 часа назад
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1k
Вир Норин Полчаса назад
Водитель резко газанул, а пассажир не держался.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Довольно большая концентрация хрустиков в кольце
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281
устал я от вас 40 минут назад
Ибо нажопница должна сидеть расслаблено только на тяжёлых круизерах с нормальным вторым местом, а на этих вот жужалках она должна вцепиться в пилота как клещ с самого начала поездки и не отпускать пока мот на подножку не встал.
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5k
alex 48 минут назад
очень мало повторов, не успел досконально посмотреть
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19k
Александр Час назад
Сейчас такие сиденья у мотоциклов, что не удивительно, держаться не за что
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8k
Puans-on Час назад
Как она лихо слетела. Она только краешком звизды сидела на седушке?
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1k
Kra Час назад
да она вообще не держалась, в телефон втыкала... Красопетра!!
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25
Gergy 2 часа назад
Пукнул, что ли?
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7k
Marlboro 2 часа назад
Баба в возу, кобыле легче :)
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27k
Serg2001 3 часа назад
Даже сидя на мотоцикле нужно в телефон втыкать...
Печаль...(
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6k
vasilykopkov 3 часа назад
В левой руке телефон (видно как отлетел), судя по всему она решила селфи сделать.
И перестала держаться, дура.
Хорошо хоть в шлеме, надеюсь не сильно побилась....
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10
ЧЕбуратор 3 часа назад
Ветром сдуло?
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26k
Matrosskin 3 часа назад
Тю, у нас в СПб пару недель назад на подобном "открытии" один решил лихо объехать справа, другой неглядя стал перестраиваться. Интересно было бы послушать аргументы обоих "мотобратьев": небось один орал что нехрен в шашки между рядами в потоке играть, а второй - что нужно в зеркала смотреть а не в глаза долбиться...
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74k
Viktor 3 часа назад
Какая, бля, "мотокультура" - езда меж рядов, значительное превышение скорости, скрытые номера или вааще без оных и прочее, прочее...., это мотокультура!?
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33k
Fat Lynx 3 часа назад
Ну почему не заметил? Баба с возу - кобыле полегчало, да и первый номер начал тормозить...
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