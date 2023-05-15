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В Москве прошло официальное открытие мотосезона и как всегда не обошлось без ЧП. "Тысячи москвичей вышли на улицы, чтобы поприветствовать самую большую в истории мероприятия мотоколонну. Она полностью замкнула внешнюю сторону Садового кольца, то есть "голова" колонны увидела свой "хвост". Такие мероприятия позволяют поближе познакомиться с мотокультурой и привлечь внимание к мотоциклистам на дорогах", - приводит Дептранс слова Максима Ликсутова.
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И перестала держаться, дура.
Хорошо хоть в шлеме, надеюсь не сильно побилась....