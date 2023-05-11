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Ремни для лохов

Ремни для лохов

Автор:
11 мая 2023 10:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   ремень безопасности   
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Видео из Воронежа. Сложно сказать, что это было - очередная пьянь за рулём, или благородный человек просто забыл пристегнуться и отвлёкся от дороги, а может быть дуэль?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   ремень безопасности   
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5  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Не забывай пристёгиваться! Кивни если понял
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825
ProFanas Полчаса назад
А что, подушки стреляли в прошлой жизни?
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555
makser75-75 36 минут назад
Хорошая реклама краш-теста.
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3k
Danya 40 минут назад
вероятнее всего в телефоне залип - болезнь нашего времени
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