Ремни для лохов

996
1
2
Видео из Воронежа. Сложно сказать, что это было - очередная пьянь за рулём, или благородный человек просто забыл пристегнуться и отвлёкся от дороги, а может быть дуэль?
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП
- Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
- Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил
- Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
Новости партнёров
реклама