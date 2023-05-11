Ремни для лохов

Видео из Воронежа. Сложно сказать, что это было - очередная пьянь за рулём, или благородный человек просто забыл пристегнуться и отвлёкся от дороги, а может быть дуэль?

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Видео из Воронежа. Сложно сказать, что это было - очередная пьянь за рулём, или благородный человек просто забыл пристегнуться и отвлёкся от дороги, а может быть дуэль? 2023-05-11T10:19:43+03:00