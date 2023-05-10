Эффектно выехал на оживлённое шоссе

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ДТП произошло ещё 3 мая в 23:30. Со слов водителя красного SUBARU - "пьяный мотоциклист выскочил и залетел прямо под меня. Мой авто ехал слева от регистратора. Кое-как он встал и уехал с места ДТП".
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