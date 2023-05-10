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Эффектно выехал на оживлённое шоссе

Эффектно выехал на оживлённое шоссе

Автор:
10 мая 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   пьянь   
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ДТП произошло ещё 3 мая в 23:30. Со слов водителя красного SUBARU - "пьяный мотоциклист выскочил и залетел прямо под меня. Мой авто ехал слева от регистратора. Кое-как он встал и уехал с места ДТП".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   пьянь   
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ProstoBoBka Час назад
"Кое-как он встал и уехал с места ДТП" а свалить этого пи...раи с мотик, проколоть колеса, чтобы не уехал и задержать до приезда ГИБДД не получилось?
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