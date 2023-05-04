Самокатчик сбил 2-летнего ребёнка на тротуаре и уехал

В Москве на Профсоюзной улице 24-летний мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка, гулявшего вместе с матерью. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве проводят расследование по факту случившегося. Известно, что после инцидента двухлетнему ребенку потребовалась помощь медиков, он госпитализирован.

0