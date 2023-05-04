Самокатчик сбил 2-летнего ребёнка на тротуаре и уехал

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В Москве на Профсоюзной улице 24-летний мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка, гулявшего вместе с матерью. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве проводят расследование по факту случившегося. Известно, что после инцидента двухлетнему ребенку потребовалась помощь медиков, он госпитализирован.
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В столичном управлении ведомства рассказали, что его сотрудники патрулировали Профсоюзную улицу, когда заметили женщину, которая просила о помощи. Она рассказала о случившемся, после чего росгвардейцы вызвали скорую помощь для ребенка и нашли правонарушителя.
Отмечается, что мальчику потребовалась госпитализация. Водитель электросамоката был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
те у кого нет техосмотра или блокиратор скорости снят штрафовать и сажать на 15 суток
всё осальное это полумеры
Не вижу ничего плохого или запретного в действиях матери или ребенка, а вот самокатчик обязан двигаться с такой скоростью, чтобы мог среагировать на любую экстренную ситуацию, а не лавировать между людьми как мотоциклист между авто