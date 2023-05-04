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Самокатчик сбил 2-летнего ребёнка на тротуаре и уехал

Самокатчик сбил 2-летнего ребёнка на тротуаре и уехал

Автор:
04 мая 2023 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   электросамокат   
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В Москве на Профсоюзной улице 24-летний мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка, гулявшего вместе с матерью. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве проводят расследование по факту случившегося. Известно, что после инцидента двухлетнему ребенку потребовалась помощь медиков, он госпитализирован.

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Метки: sim   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   электросамокат   
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28  комментариев
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15k
Совранский 2 часа назад
Ах как жаль, что папы не было рядом!!!
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5k
HexUS 22 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
Цыц тут у меня 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Rus77 17 минут назад
Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего водителя электросамоката, который сбил двухлетнего мальчика на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столичном управлении ведомства рассказали, что его сотрудники патрулировали Профсоюзную улицу, когда заметили женщину, которая просила о помощи. Она рассказала о случившемся, после чего росгвардейцы вызвали скорую помощь для ребенка и нашли правонарушителя.

Отмечается, что мальчику потребовалась госпитализация. Водитель электросамоката был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
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12k
Shtoppi 23 минуты назад
а чинуши все вола ипут и не могут принять нормативные акты, которые будут регулировать правила передвижения долбо_бов. гнать их нужно из всех пешеходных зон.
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22k
ЦСКА 45 минут назад
Жопа! Каждый день по два-три сюжета с подобной херней! Это уже SOS реальный!
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10k
Antilles 50 минут назад
Мда. Случись такое с моим мелким, этот торопыжка отправился бы дальше на локтях.
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1k
SmartCat101 Час назад
на законодательном уровне обязать ежемесячный техосмотр самокатов и дефорсировать/ограничить скорость у таких самокатов до 7 км в час
те у кого нет техосмотра или блокиратор скорости снят штрафовать и сажать на 15 суток

всё осальное это полумеры
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369
Guilty Pleasure Час назад
он еще и быковать начал???? На кол ублюдка
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819
vadimbar Час назад
Штрафы, очень большие штрафы нужны за такое !
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1k
ruslan d Час назад
Ну надо быть внимательней , это касается и колесных (при том всех) и пешиков тоже . Остальные поступки рассудит закон ...
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3k
ProstoBoBka Час назад
"24-летний мужчина на электросамокате" Мужики отвечают за свои слова и поступки, тут крыса еб....ая, сделал и свалил по быстрому!
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2k
kleyman 2 часа назад
Не оправдываю электро долбонавта, но гулять надо в парке, а на улице ХОДЯТ. Никаких подобных самокатчику по улицам передвигаться не должно. Но и своих дитяток нужно держать вплотную к себе за руки. А не раскорячиваться перегораживая своим семейством половину улицы и пускать пузыри, в прямом смысле слова. Просто потому что так захотелось.
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Оставил место ДТП, можно смело в розыск его.
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