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Грузовик опрокинул попутную легковушку

Грузовик опрокинул попутную легковушку

Автор:
02 мая 2023 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Санкт-Петербурге водитель грузового автомобиля не заметил попутный автомобиль и при перестроении задел его.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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15  комментариев
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2k
krokodilov 4 часа назад
Поразительное "везение" рядом стоит эвакуатор. Как говорится обязательно в чем-то повезет , если можно в данной ситуации так сказать.
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8k
Trenzel2003 10 минут назад
А зафигом залез в "мертвую зону"??
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12k
кот базилий Полчаса назад
Я бы не стал пилить у переднего колеса паралельно фуре, сам дурак.
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875
ProFanas 2 часа назад
Вопрос номер раз:
- какого члена фура делает во втором ряду?
такая фигня с невидимка справа была , есть и будет, пока фуристы и прочие водятлы большегрузов не поймут тот факт, что во втором ряду им - не место.
Левее правого ряда им ведь можно только при повороте на лево.
В других случаях - тошнишь не в правом - обитатель Лысой горы.
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18k
Александр 3 часа назад
Для фур давно уже надо сделать камеры и экран, если штатных зеркал недостаточно для обзора.
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5k
V2.Smirnov 3 часа назад
А потом грузовила будет традиционно гудеть про "он был в мёртвой зоне". Доколе? Это твоя обязанность - убедиться, что у тебя в мертвой зоне никого нет!
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5k
alex 4 часа назад
эпично
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