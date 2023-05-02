Грузовик опрокинул попутную легковушку

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В Санкт-Петербурге водитель грузового автомобиля не заметил попутный автомобиль и при перестроении задел его.
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- какого члена фура делает во втором ряду?
такая фигня с невидимка справа была , есть и будет, пока фуристы и прочие водятлы большегрузов не поймут тот факт, что во втором ряду им - не место.
Левее правого ряда им ведь можно только при повороте на лево.
В других случаях - тошнишь не в правом - обитатель Лысой горы.
Тут на одного грузовика вину вешать не надо - вдолбите себе в голову наконец, что обгон/опережение справа - плохо. А иногда смертельно плохо. И без разницы, кто и на чём едет.
А то такие вот хейтеры грузовиков выскакивают на магистраль и считают, что фура их пропустить должна и лезут на ускорении перед мордой.
Видишь слева от себя фуру - сбрось скорость, моргни фарами, что можно залезть в правый перед тобой, а потом уже обгоняй слева. И водиле приятно, это ты спокоен. Разве это сложно?
Ну а водятел СЦЕНИКА не смотрел "Пункт назначения"...