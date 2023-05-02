"Открытие мотосезона закончилось аварией".

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В Санкт-Петербурге на открытии мотосезона один мотоциклист при перестроении подрезал другого, в результате чего тот упал. Видео попало в объектив случайного свидетеля.
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Остальные хрусты дебилы.
Шо, опять?
Итог: черный перетормозил передком на холодном асфальте и такой же резине и шлепнулся.