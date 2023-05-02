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Открытие мотосезона закончилось аварией

Открытие мотосезона закончилось аварией

Автор:
02 мая 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоциул   
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В Санкт-Петербурге на открытии мотосезона один мотоциклист при перестроении подрезал другого, в результате чего тот упал. Видео попало в объектив случайного свидетеля.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоциул   
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10  комментариев
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26k
Matrosskin 2 часа назад
- Автомобилисты не смотрят в зеркала и подрезают мотоциклистов !!!
- Но тут нет автомобилистов...
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387
Purple_Bear 5 минут назад
Мужики, я однажды видел как мотоциклист, на белом чоппере, стоял в пробке вместе с машинами. Прям честно стоял, в междурядье не лез, по обочине не ехал. Прям моё почтение таким людям.
Остальные хрусты дебилы.
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7k
tamin 41 минуту назад
о, целая толпа донорских почек, сердец и остального поехала.
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341
Guilty Pleasure Час назад
похоже на масляное пятно
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
каждый год бьются бьются , а их меньше не становится . жаль.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Открытие мотосезона закончилось аварией".

Шо, опять?
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985
ruslan d 2 часа назад
А кто кого подрезал ?
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