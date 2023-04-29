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Mercedes ввёл платную подписку на увеличение скорости в электромобилях

Mercedes ввёл платную подписку на увеличение скорости в электромобилях

Автор:
29 апреля 2023 10:49
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   автомобили   двигатель   подписка   скорость   электромобили   
1868
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Владельцев новых седанов EQE и EQS, а также одноименных кроссоверов, ждет неприятный сюрприз.

Еще в прошлом году в компании анонсировали небольшое обновление, а теперь оно вступило в силу. Мощность машины при покупке частично блокируют программным обеспечением. Если быть точнее, то Mercedes подрезает мощность на 20-24%, естественно, увеличивается время разгона.


В компании объяснили, что любители погонять будут иметь такую возможность за добровольно-принудительную плату. Для EQE подписка стоит $60 в месяц или $600 в год, ну а владельцам EQS за ту же услугу придется раскошелится на $90 в месяц или $900 в год. Планируете ездить на машине до самой смерти? Не вопрос, вот вам опция на пожизненную подписку - для EQE за $1950, ну а для EQS - $2950.


За эту сумму владелец EQE получит дополнительные 60 лошадиных сил и уменьшит скорость разгона автомобиля до 100 км/ч с 6 секунд до 5,1. Ну а EQS можно будет разогнать до 100 км/ч за 4,5 секунды. Эти же плюшки можно докупить и к внедорожнику Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC и к Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC.


Ну что ж, дальше, видимо, будет платная подписка на тормоза, подушки безопасности и поворотники.


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Метки: Mercedes   автомобили   двигатель   подписка   скорость   электромобили   
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28  комментариев
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18k
Александр 2 часа назад
А при выходе новой модели, будут понижать ТТХ старых. Неспроста они так топят за электромашины, то ли ещё будет.
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1k
Mil-ast 15 минут назад
Во-порвых, это не дорого относительно стоимости авто. Во-вторых, вполне нормально. Вообще ограничить бы скорость всех авто до 120км/ч. А то носятся под 200 некоторые личности. Это всё-равно что раздать всем автоматы с патронами, но запретить из него стрелять.
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33k
ACU900 16 минут назад
Теперь все будет по новому
При покупке автомобиля будет вначале пробный период где все функции будут работать. При этом на мультемидийном экране будет выскакивать надпись:
"до окончания пробного периода осталось X дней ,для того что бы продолжить пользоваться автомобилем следует оформить подписку"
И выбор будет такой:
"Подписка Base" - базовые функции автомобиля - за определенную фиксированную плату будут работать только основные функции автомобиля - двигатель,тормоза основные фары которые прописаны в ПДД и.т.д. и ограничение скорости до 70 км/ч - короче минимум того что бы можно было ехать не нарушая ПДД .
"Подписка Premium- за более высокий тариф на тот же период будут работать так же радио , навигатор, кондиционер ,блютуз ,телефон ,возможность слушать музыку ,и ограничение скорости до 100 км/ч .
И наконец подписка Ultimate - все вышеуказанные функции но так же обогрев сидений, массаж спины на кресле водителя а так же увеличение ограничения скорости до 120 км/ч. Ну и будут еще исклюзивные функции, за каждую которую надо будет платить отдельно.
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85
IntuitCrypto 17 минут назад
Лучше бы сделали принудительное ограничение скорости в населенных пунктах, во всех современных электромобилях возможности уже есть для этого. Но кому интересна эта безопасность, за нее ведь никто не заплатит.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Будущее наступило. Но оно не такое, как мы ожидали.
Мы не на Марсе колонии открываем, а у моторам скорость увеличиваем по платной подписке. Для этого тоже нужен соответствующий технический уровень, но целеполагание другое.
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12k
Djeff Полчаса назад
"При покупке квартиры, сортир не входит в стоимость, а оформляется ежемесячная подписка"...
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17k
Роберт Шекли Полчаса назад
Думаю, что компания свяжет это решение с ужесточением экологических стандартов. Типа раз мощность авто больше, то и расход топлива выше, при прочих равных. Раз расход выше, то и ущерб природе наносит сильнее
Такой логикой, в принципе, можно оправдать

Так что в скором будущем стоит ожидать платную подписку на увеличение ограничения максимальной скорости.
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775
сергей прохоров 40 минут назад
Первая была БМВ
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7k
Roman Doberman 40 минут назад
Подписка-самое сладкое слово для инвесторов. Стабильный поток нала не зависимый от продаж. Но, конечно, конченные они…
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1k
K_II_T 43 минуты назад
Молодцы.
Отличное решение.
Прохоров просто сказал что ё-мобиль разгоняться до 130 км/ч.
А дальше не позволят подшипники, будут быстро выходить из строя.
Либо надо на низах плохие характеристики лепить.

Тут-же волна гнева. Про технические ограничения вообще никто не слушает.
Тьма дерьма на вентиляторах всех форумов.

А нужно было $60 в месяц попросить.
И все заткнулись сразу.
И на обслуживание повышенного износа хватит в пределах гарантии.
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
По-моему, "Поворотники" в России давно платная опция и очень многие водители её не продлевают.
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33k
ACU900 59 минут назад
На BMW уже существует подписка на обогрев сидений...
https://thebell.io/bmw-zapustil-podpisku-na-podogrev-sideniy-za-18-v-mesyatshttps://thebell.io/bmw-zapustil-podpisku-na-podogrev-sideniy-za-18-v-mesyats
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54k
Олег Час назад
на кой хрен нужна такая машина? Ездить от розетки к розетке и платить за каждый момент
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12k
..: Атеист :.. Час назад
А потом
цены в евро)
Хотите накачать шины до 2,5? - 300евро в месяц
Желаете пользоваться поворотниками(для бмв) - 800 в месяц
Нужна тонировка? - 700
Возможность завести двигатель - 500
Долить омывайку - 100
Узнать температуру наружную - 10/запрос
Ближний свет фар - 3 за 1км
Дальний - 5 за 1км
и т.п.

Даа уж. Я понимаю, когда улучшение требует установки другого или доп оборудования, но когда за это требуют бабки только за то, чтобы изменить циферку в прошивке - перебор!
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10k
Михаил Час назад
у вас закончилась абонплата за заднее правое колесо. В случае неуплаты колесо блокируется. Продлевать будете?
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11k
ron 2 часа назад
"Вы вчера слишком громко хлопнули дверью, это расценено как неуважение в фирме-производителю, ваш стартер заблокирован на 14 дней. Можете разблокировать досрочно за $999".
)))
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5k
livaneth 2 часа назад
Владельцы БМВ на поворотниках будут экономить.
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13k
Kostick 2 часа назад
всё очень просто, никого не удивляет, что одна и та же модель, но с разной мощностью - стоит по разному. тут купил на месяц, посмотрел, а оно тебе надо? и решил. с электричками, в отличии от двс, это решается гораздо проще. а для стран, где транспортный налог от мощности зависит - вангую появление опции при продаже, "99 л/с, для постановки на учёт доехать хватит")
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8k
Колорад 2 часа назад
У ГИБДД идею спздли :D
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