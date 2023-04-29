Mercedes ввёл платную подписку на увеличение скорости в электромобилях

Еще в прошлом году в компании анонсировали небольшое обновление, а теперь оно вступило в силу. Мощность машины при покупке частично блокируют программным обеспечением. Если быть точнее, то Mercedes подрезает мощность на 20-24%, естественно, увеличивается время разгона.

В компании объяснили, что любители погонять будут иметь такую возможность за добровольно-принудительную плату. Для EQE подписка стоит $60 в месяц или $600 в год, ну а владельцам EQS за ту же услугу придется раскошелится на $90 в месяц или $900 в год. Планируете ездить на машине до самой смерти? Не вопрос, вот вам опция на пожизненную подписку - для EQE за $1950, ну а для EQS - $2950.