Mercedes ввёл платную подписку на увеличение скорости в электромобилях

Владельцев новых седанов EQE и EQS, а также одноименных кроссоверов, ждет неприятный сюрприз.
Еще в прошлом году в компании анонсировали небольшое обновление, а теперь оно вступило в силу. Мощность машины при покупке частично блокируют программным обеспечением. Если быть точнее, то Mercedes подрезает мощность на 20-24%, естественно, увеличивается время разгона.
В компании объяснили, что любители погонять будут иметь такую возможность за добровольно-принудительную плату. Для EQE подписка стоит $60 в месяц или $600 в год, ну а владельцам EQS за ту же услугу придется раскошелится на $90 в месяц или $900 в год. Планируете ездить на машине до самой смерти? Не вопрос, вот вам опция на пожизненную подписку - для EQE за $1950, ну а для EQS - $2950.
За эту сумму владелец EQE получит дополнительные 60 лошадиных сил и уменьшит скорость разгона автомобиля до 100 км/ч с 6 секунд до 5,1. Ну а EQS можно будет разогнать до 100 км/ч за 4,5 секунды. Эти же плюшки можно докупить и к внедорожнику Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC и к Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC.
Ну что ж, дальше, видимо, будет платная подписка на тормоза, подушки безопасности и поворотники.
Источник:
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При покупке автомобиля будет вначале пробный период где все функции будут работать. При этом на мультемидийном экране будет выскакивать надпись:
"до окончания пробного периода осталось X дней ,для того что бы продолжить пользоваться автомобилем следует оформить подписку"
И выбор будет такой:
"Подписка Base" - базовые функции автомобиля - за определенную фиксированную плату будут работать только основные функции автомобиля - двигатель,тормоза основные фары которые прописаны в ПДД и.т.д. и ограничение скорости до 70 км/ч - короче минимум того что бы можно было ехать не нарушая ПДД .
"Подписка Premium- за более высокий тариф на тот же период будут работать так же радио , навигатор, кондиционер ,блютуз ,телефон ,возможность слушать музыку ,и ограничение скорости до 100 км/ч .
И наконец подписка Ultimate - все вышеуказанные функции но так же обогрев сидений, массаж спины на кресле водителя а так же увеличение ограничения скорости до 120 км/ч. Ну и будут еще исклюзивные функции, за каждую которую надо будет платить отдельно.
Мы не на Марсе колонии открываем, а у моторам скорость увеличиваем по платной подписке. Для этого тоже нужен соответствующий технический уровень, но целеполагание другое.
Такой логикой, в принципе, можно оправдать
Так что в скором будущем стоит ожидать платную подписку на увеличение ограничения максимальной скорости.
Магическое слово во всех роликах YouTube про начинающих инвесторов.
Отличное решение.
Прохоров просто сказал что ё-мобиль разгоняться до 130 км/ч.
А дальше не позволят подшипники, будут быстро выходить из строя.
Либо надо на низах плохие характеристики лепить.
Тут-же волна гнева. Про технические ограничения вообще никто не слушает.
Тьма дерьма на вентиляторах всех форумов.
А нужно было $60 в месяц попросить.
И все заткнулись сразу.
И на обслуживание повышенного износа хватит в пределах гарантии.
Да и где этот ё-мобиль?
А почему у Бугатти нет проблем с разгоном?
Просто ставьте на авто ДВС не 1.5 литра, а 4 литра.
Но думаю ты здесь про теслу вспомнил.
Так что давай пиши массогабаритные параметры каждого из 3х движков Тесла плейд.
И стоимость замены каждого.
Сейчас ответим на твой вопрос "А как"
https://thebell.io/bmw-zapustil-podpisku-na-podogrev-sideniy-za-18-v-mesyatshttps://thebell.io/bmw-zapustil-podpisku-na-podogrev-sideniy-za-18-v-mesyats
Хотите накачать шины до 2,5? - 300евро в месяц
Желаете пользоваться поворотниками(для бмв) - 800 в месяц
Нужна тонировка? - 700
Возможность завести двигатель - 500
Долить омывайку - 100
Узнать температуру наружную - 10/запрос
Ближний свет фар - 3 за 1км
Дальний - 5 за 1км
и т.п.
Даа уж. Я понимаю, когда улучшение требует установки другого или доп оборудования, но когда за это требуют бабки только за то, чтобы изменить циферку в прошивке - перебор!
)))