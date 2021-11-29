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Новая модель Tesla поставила рекорд скорости

Новая модель Tesla поставила рекорд скорости (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla Model S Plaid   Мэриленд   авто   автомобили   испытания   рекорд   скорость   электромобили   
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Tesla Model S Plaid - первый серийный автомобиль, преодолевший четверть мили - 410 метров - менее чем за девять секунд. Рекорд был установлен на гоночной трассе Maryland International Raceway в Мэриленде. Во время поездки машина разогналась до 201 километра в час, завершив пробег за 8,944 секунды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla Model S Plaid   Мэриленд   авто   автомобили   испытания   рекорд   скорость   электромобили   
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bobobo 2 часа назад
После прочтения заголовка, я подумал, что опять на Кутузовском проспекте рекорды ставят.
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