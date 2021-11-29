Новая модель Tesla поставила рекорд скорости

Модель S Plaid от Tesla - первый серийный автомобиль, преодолевший четверть мили - 410 метров, стандартное тестовое расстояние для спортивных гонок, - менее чем за девять секунд. Автомобиль, которым управляла американская автогонщица Кристин Додворт, во время поездки разогнался до 201 км/ч, финишировав на гоночной трассе Maryland International Raceway за 8,944 секунды.

Машина была серийной, то есть она пришла прямо с завода без каких-либо модификаций, а пассажирское сиденье было снято только для уменьшения веса.

Рекорд ставит Tesla на второе место в списке самых быстрых полностью электрических транспортных средств в мире после Rimac Nevera стоимостью $2 миллиона, который в текущем 2021 году, использовав четыре электродвигателя, показал скорость в 8,6 и 8,7 секунды на таком же отрезке.