Новая модель Tesla поставила рекорд скорости

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Tesla Model S Plaid - первый серийный автомобиль, преодолевший четверть мили - 410 метров - менее чем за девять секунд. Рекорд был установлен на гоночной трассе Maryland International Raceway в Мэриленде. Во время поездки машина разогналась до 201 километра в час, завершив пробег за 8,944 секунды.
Модель S Plaid от Tesla - первый серийный автомобиль, преодолевший четверть мили - 410 метров, стандартное тестовое расстояние для спортивных гонок, - менее чем за девять секунд. Автомобиль, которым управляла американская автогонщица Кристин Додворт, во время поездки разогнался до 201 км/ч, финишировав на гоночной трассе Maryland International Raceway за 8,944 секунды.
Машина была серийной, то есть она пришла прямо с завода без каких-либо модификаций, а пассажирское сиденье было снято только для уменьшения веса.
Рекорд ставит Tesla на второе место в списке самых быстрых полностью электрических транспортных средств в мире после Rimac Nevera стоимостью $2 миллиона, который в текущем 2021 году, использовав четыре электродвигателя, показал скорость в 8,6 и 8,7 секунды на таком же отрезке.
Машина была серийной, то есть она пришла прямо с завода без каких-либо модификаций, а пассажирское сиденье было снято только для уменьшения веса.
Рекорд ставит Tesla на второе место в списке самых быстрых полностью электрических транспортных средств в мире после Rimac Nevera стоимостью $2 миллиона, который в текущем 2021 году, использовав четыре электродвигателя, показал скорость в 8,6 и 8,7 секунды на таком же отрезке.
В сети практически сразу же было опубликовано видео, на котором Додворт сидит за рулем черной Model S Plaid. Автомобиль запускает двигатели и трогается с места по прямой. "Для Tesla, впервые в мире, 8 секунд от Кристин Додворт!" - взволнованно говорит за кадром Джордж Додворт, муж гонщицы, стоящий у стартовой линии.
Не так давно создатель Tesla Илон Маск сказал, что Model S Plaid способна преодолеть четверть мили всего за 9,23 секунды, но рекорд Додворт показывает, что этот электромобиль способен на большее.
Маск вместе с ведущим дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном представили автомобиль стоимостью около $130 000 (около 10 миллионов рублей) в начале июня. 11 июня начались поставки новой версии роскошного седана девятилетней давности. Согласно веб-сайту компании, трехмоторная модель S Plaid имеет запас хода 627 километров, максимальную скорость 320 км/ч и 1020 лошадиных сил.
В конфигурации с двумя двигателями он может проехать 663 километра без подзарядки, при этом, по словам Маска, машине достаточно 15-минутной зарядки, чтобы преодолеть 300 километров.
В конфигурации с двумя двигателями он может проехать 663 километра без подзарядки, при этом, по словам Маска, машине достаточно 15-минутной зарядки, чтобы преодолеть 300 километров.
Предыдущий рекорд скорости Model S Plaid установила в сентябре. Автомобиль проехал полный круг длиной 20,9 километра по немецкой трассе Nürburgring Nordschleife за 7 минут 35,579 секунды. Это время превосходит предыдущий рекорд в 7 минут и 42 секунды, который был зафиксирован на Porsche Taycan Turbo в 2019 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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