Ошибка, которая могла привести к трагедии

Очень опасная ситуация произошла в районе города Белоярского в ХМАО. Водитель KIA Sorento не глядя вылез на дорогу, чем создал аварийную ситуацию. Надо отдать должное водителю с регистратором, который сделал всё возможное, чтобы минимизировать ущерб, и водителю встречного КАМАЗа, который просчитав ситуацию прижался к обочине.

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