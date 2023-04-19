Ошибка, которая могла привести к трагедии

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Очень опасная ситуация произошла в районе города Белоярского в ХМАО. Водитель KIA Sorento не глядя вылез на дорогу, чем создал аварийную ситуацию. Надо отдать должное водителю с регистратором, который сделал всё возможное, чтобы минимизировать ущерб, и водителю встречного КАМАЗа, который просчитав ситуацию прижался к обочине.
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