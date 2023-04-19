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Ошибка, которая могла привести к трагедии

Ошибка, которая могла привести к трагедии

Автор:
19 апреля 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
629
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Очень опасная ситуация произошла в районе города Белоярского в ХМАО. Водитель KIA Sorento не глядя вылез на дорогу, чем создал аварийную ситуацию. Надо отдать должное водителю с регистратором, который сделал всё возможное, чтобы минимизировать ущерб, и водителю встречного КАМАЗа, который просчитав ситуацию прижался к обочине.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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9  комментариев
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4k
Александр 3 часа назад
Ну не знаю... Я бы в право уходить начал (интуитивно), чтобы максимально раскурочить ему жопу. Ибо в этом случае максимально эффективно отработают ремни+подушки.. А вылезать под камаз на встречку.. Ну не знаю, у меня бы не сработали мозги так.
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1k
Alexandr 2 минуты назад
Дорога не настолько плоха, чтобы не нажать на тормоз, но я торможения не заметил.
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991
Николай 14 минут назад
Камазу респект.
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22k
Слепой Пью Час назад
Ну хоть рег не повторял мантру "зая, зая, зая, зая"...
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74k
Viktor 2 часа назад
Могло закочиться гораздо трагичнее, попади рег под камаз!
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