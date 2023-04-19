FISHKINET
Сообщество Аварии 6563 поста • 541 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
И снова МКАД. ДТП со стоящим транспортом

И снова МКАД. ДТП со стоящим транспортом

Автор:
19 апреля 2023 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мкад   
418
1
1
Дептранс Москвы опубликовал видео аварии произошедшей поздно вечером 18 апреля на 44 километре внутренней стороны МКАДа, в районе пересечения с Ленинским проспектом. На видео плохо видно, но, похоже, что это опять был автомобиль такси. В результате аварии автомобилю срезало крышу. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мкад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
402
Краснодар 3 часа назад
Водитель машины в соседней полосе мог бы и притормозить заранее, можно было предугадать что мудила слева в какой-то момент все-таки попытается объехать аварийку. Но нет, гнал до последнего, лишь бы не пропустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Leonid 52 минуты назад
Труп - 99%. И наверное фрагментированный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−23
eric 2 часа назад
он наверно не понял, что просто так полоса не бывает свободной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev 3 часа назад
ну вот как можно на освещенной дороге, не заметить стоящий под самым фонарем грузовик, мигающий аварийками? Ответ один - только если спать сидя за рулем, что эти у.е.б.к.и таксисты и делают, потому что до синих ногтей по 20 часов таксуют. Ладно ты ушлепок сам воткнулся и машину угробил, но ты же мог своих пассажиров угробить. Вот поэтому я лучше в каршер машину возьму если надо доехать не на своей машине, по деньгам практически так же выходит как и такси, но зато я не сяду в машину к вот такому ушлепку, сутки уже не спавшему и который меня воткнет в стоящий на ровном и освещенном месте грузовик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Набирающие популярность в сообществах
Удивительные, завораживающие ретро-фотографии прошлого века, которые вы не видели
Удивительные, завораживающие ретро-фотографии прошлого века, которые вы не видели
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу...
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#животные#интересно#авто аварии#подборка#улыбнуло#шоу бизнес#дети
#Юмор#машина#история#факты#позитив#люди#Автовсячина#кино#полиция#картинки
#автомобили#Прикол#в мире#дтп#аварии#США#СССР#Китай#Вещи#Прошлое
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском Последний день газели Последний день газели

На что жалуетесь?

Вернуться