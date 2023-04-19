И снова МКАД. ДТП со стоящим транспортом

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Дептранс Москвы опубликовал видео аварии произошедшей поздно вечером 18 апреля на 44 километре внутренней стороны МКАДа, в районе пересечения с Ленинским проспектом. На видео плохо видно, но, похоже, что это опять был автомобиль такси. В результате аварии автомобилю срезало крышу. О состоянии пострадавшего пока информации нет.
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