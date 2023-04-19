Самокатчик не справился с управлением и погиб

1940
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В Великом Новгороде 40-летний мужчина в компании друзей катался на электросамокате, но в какой-то момент налетел на бордюр и ударился головой о дерево. Привести его в чувство уже не смогли.
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