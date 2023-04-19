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Самокатчик не справился с управлением и погиб

Самокатчик не справился с управлением и погиб

Автор:
19 апреля 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
1940
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В Великом Новгороде 40-летний мужчина в компании друзей катался на электросамокате, но в какой-то момент налетел на бордюр и ударился головой о дерево. Привести его в чувство уже не смогли.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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35  комментариев
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788
ruslan d Час назад
Жаль , нелепо получилось .
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1k
Сергей Викторович 13 минут назад
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115
Дело 13 минут назад
В 40 лет жизнь только начинается...
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3
кошка бобик Полчаса назад
Как то утром Жан - звонарь головою об фанарь... аккуратнее надо.
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24k
Михаил Сметанкин 45 минут назад
"Мне не нужен шлем, я же не быстро еду"
Ну да ну да
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5k
ZET 50 минут назад
Самокатчик не справился с управлением и погибПосмотреть
Самокатчик не справился с управлением и погиб
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18k
Александр 57 минут назад
Что за моральные уроды, что радуются чужой смерти? Пипец конченные.
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4k
brotherirk Час назад
А дерево то не пострадало? Что пишут то?
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513
Куруш Час назад
Дарвин бы одобрительно хмыкнул
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15k
Patmaz Час назад
Зачот!!!
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320
Вася Васильев Час назад
Дерево не пострадало, а значит новость хорошая.
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320
Вася Васильев ruslan d 14 минут назад
Я в 40 лет таким дебилом как вы не был...
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Вася Васильев pynh 12 минут назад
Всё может быть, но самокатчик уже давно равно дебилу. Сорокалетний самокатчик это конченный дебил.
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320
Вася Васильев pynh 4 минуты назад
Человеку 40 лет.. значит жена дети а может и внуки уже плюс работа и другие соц обязательства. И всё это пустить по 3,14зде катаясь на самокате как малолетний дебил? Ну это определенно поступок дебила. Если в 40 у него нет ничего и живёт эта уникальная снежинка для себя, то выпилился и выпилился, одним дебилом меньше.
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28k
Levyathan Час назад
Естественный отбор.
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27k
Киры4 2 часа назад
-1
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822
Uganda 2 часа назад
Я с обычного самоката упал и получил трещину в ребре, а тут ... Судьба...
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12k
Shtoppi 2 часа назад
вот и покатались.
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25k
Егор 2 часа назад
Чем больше самокатчиков, тем меньше самокатчиков.
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