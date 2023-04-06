Проехал на красный и сбил пешеходов

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В Нижнем Новгороде на улице Голубева 40-летний водитель автомобиля Chery проехал на красный сигнал светофора и сбил переходивших дорогу женщин и ребёнка. Авария произошла 1 апреля.
В результате наезда две женщины 38 и 73 лет получили сочетанные травмы, а 8-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Момент наезда запечатлела камера.
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