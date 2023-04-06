FISHKINET
Сообщество Аварии 6511 постов • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Проехал на красный и сбил пешеходов

Проехал на красный и сбил пешеходов

Автор:
06 апреля 2023 08:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
581
1
1
В Нижнем Новгороде на улице Голубева 40-летний водитель автомобиля Chery проехал на красный сигнал светофора и сбил переходивших дорогу женщин и ребёнка. Авария произошла 1 апреля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Лимонадный Джо Час назад
Мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Набирающие популярность в сообществах
Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе
Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе
6-местный российский электрокар поступит в продажу уже в апреле
6-местный российский электрокар поступит в продажу уже в апреле
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#автомобили#факты#дтп#авто аварии#девушки#картинки#смешно
#Юмор#в мире#люди#автомир#подборка#позитив#Приколы#забавно#кино#шоу бизнес
#Прикол#машина#интересное#история#аварии#США#улыбнуло#истории#новости#Автовсячина
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино

На что жалуетесь?

Вернуться