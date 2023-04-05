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В стоящую машину на полном ходу

В стоящую машину на полном ходу

Автор:
05 апреля 2023 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Сегодня утром в Москве на 30 километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Водитель такси на полном ходу влетел в стоящую на аварийке машину. О пострадавших пока не сообщается.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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15  комментариев
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6k
Дмитрий 3 часа назад
Клянусь! Никого не было! Откуда взялся брат?
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13k
Konstantin Час назад
В прошлом году возвращались из Турции, авто оставили на стоянке рядом с аэропортом. Где-то в 2 минутах от дома, на светофоре, на пустой дороге в 6 утра, стояли мы, за нами еще одно такси. Влетает такой же. Да еще с пассажиром ) такси которое за нами стояло, досталось. При чем машина была новая... Буквально неделю назад купленная.
Моя машина отделалась "легким касанием". Эт конечно такое.
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26k
Serg2001 Час назад
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438
Алексей Час назад
Я конечно знаю что на МКАДе стоять нельзя, но до сих пор не могу понять как КАК дотолкать заглохшую машину из левой полосы на обочину, чтобы тебя не раскатали ?
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229
noname789 2 часа назад
Стоять в левой полосе ?!!!
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53k
dima423 2 часа назад
йопаные таксисты вечно торчащие в своих смартфонах... на каждом светофоре, загорается зеленый - впереди стоящий таксист стоит тупит, приходится бибикать, потом тошнится 20 кмч...как они заепали
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
а виноватым могут сделать и водителя стоявшей машины - он не выставил знак аварийной остановки...
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Стал чуток левее, был бы цел.
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9k
Billi_Bons 3 часа назад
Как всегда, таксист в телефон втыкал.
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