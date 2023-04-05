В стоящую машину на полном ходу

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Сегодня утром в Москве на 30 километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Водитель такси на полном ходу влетел в стоящую на аварийке машину. О пострадавших пока не сообщается.
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
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Моя машина отделалась "легким касанием". Эт конечно такое.
"жить захочешь - раскорячишься" (с)
а таксист походу на "автопилоте" шёл.