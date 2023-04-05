Командная работа: как на мойке из грязного авто получить чистое, но с дефектом

Автоюристы считают, что ответственность в ситуации, когда машину повредили на мойке, несет именно она. Но в данном конкретном случае ситуация чуть сложнее, ведь дверь помял другой водитель, въезжавший в бокс.

Кто же будет оплачивать сломанную дверь?