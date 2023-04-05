Командная работа: как на мойке из грязного авто получить чистое, но с дефектом

Вернётся хозяин авто - а там сюрприз!
Автовладельцы, отдавая авто на мойку, рассчитывают забрать чистую машину и без бонусов в виде помятой двери или случайно оторванного зеркала. Однако везет не всем. Хозяина этой "ласточки" по возвращению будет ожидать неприятный сюрприз.
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Автоюристы считают, что ответственность в ситуации, когда машину повредили на мойке, несет именно она. Но в данном конкретном случае ситуация чуть сложнее, ведь дверь помял другой водитель, въезжавший в бокс.
Кто же будет оплачивать сломанную дверь?
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