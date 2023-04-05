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Командная работа: как на мойке из грязного авто получить чистое, но с дефектом

Командная работа: как на мойке из грязного авто получить чистое, но с дефектом

Автор:
05 апреля 2023 08:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   машина   мойка   повредили авто   помыли   рукожопы   
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Вернётся хозяин авто - а там сюрприз!

Автовладельцы, отдавая авто на мойку, рассчитывают забрать чистую машину и без бонусов в виде помятой двери или случайно оторванного зеркала. Однако везет не всем. Хозяина этой "ласточки" по возвращению будет ожидать неприятный сюрприз.




Автоюристы считают, что ответственность в ситуации, когда машину повредили на мойке, несет именно она. Но в данном конкретном случае ситуация чуть сложнее, ведь дверь помял другой водитель, въезжавший в бокс.


Кто же будет оплачивать сломанную дверь?


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Метки: авто   видео   машина   мойка   повредили авто   помыли   рукожопы   
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6  комментариев
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33k
ACU900 Час назад
Виновата мойка - она должна была лучше организовать движение внутри нее. Ну я думаю что платить будет страховая компания - если эта мойка легальная то она должна быть застрахована. На случай даже если бы по какой то причине (потоп или пожар например) пострадали бы все автомобили находящиеся на территории предприятия - есть страховка. Правда какую то часть участия мойке все равно придется заплатить - в зависимости по условиям страхового полиса - но это будет на много меньше чем полное возмещение ущерба...
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5k
A Полчаса назад
Это обычное ДТП. Один авто въехал в стоящее тс. Виноват товарищ на лехухе. Ему ( его страховой) и платить.
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6k
sumrаknn 43 минуты назад
Я не спец, но по опыту думаю так - взыскивать с мойки, а мойка регрессом может попытаться с водилы получить или все или 50% ну или 0. скорее или 50% или 0.
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9k
Oleg 47 минут назад
что значит вернётся хозяин? имхо, он уже вернулся и сейчас они разглядывают, как ушатали его авто
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