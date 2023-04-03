FISHKINET
Сообщество Аварии 6496 постов • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Поспешишь - людей насмешишь. Полиция США попала под поезд

Поспешишь - людей насмешишь. Полиция США попала под поезд

Автор:
03 апреля 2023 10:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
648
1
1
Интересный случай произошёл в США - полицейские поспешили и попали под поезд. Спецсигнал и проблесковый маячок не спасли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
812k
А.Берестенко 2 часа назад
Офицер из Управления по борьбе с наркотиками вчера приехал к нам на ферму: "Я должен провести инспекцию на предмет выращивания наркотиков".
Я ответил: "Без проблем, только не ходите в то поле...",
Офицер прям взорвался: "Мистер, со мной власть Федерального правительства!". Надменный офицер полез в задний карман, достал из него значок и пихнул мне его в лицо. "Видишь этот гребаный значок !? Этот значок означает, что я могу ходить куда мне заблогорассудится... На любой земле! Безо всяких вопросов или отчётов!! Я понято выражаюсь? Ты понял !?".

Я вежливо кивнул, извинился и пошел по своим делам. Пару минут спустя я услышал громкие вопли, посмотрел и увидел офицера из Управления, бегущего ради спасения своей жизни. И его нагонял здоровенный, старый, недоброжелательный бычара... С каждым шагом бык нагонял офицера, и казалось, тот вряд ли успеет добраться в безопасное место, пока его не забодают. Офицер был в чистом ужасе.

Я бросил свои инструменты, подбежал к загрождению и заорал во всю мочь моих лёгких:

"Твой значок! Покажи ему свой [мат] ЗНАЧОК!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Linuksoid 51 минуту назад
По классике, со встречной "полосы", сколько людей вот так погибло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей 2 часа назад
Интересно, как в этом случае работает правосудие? спецсигнал был, сирена была... правила сами нарушились? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5256



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции
Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
Набирающие популярность в сообществах
Факты,которые невозможно обьяснить
Факты,которые невозможно обьяснить
Попкорн от Хрущева
Попкорн от Хрущева
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#Приколы#Россия#люди#улыбнуло#инцидент#комментарии#США
#Юмор#Фотографии#в мире#Прикол#автомобили#позитив#автомир#аварии#Мемы#торнадо
#история#интересно#картинки#подборка#кино#Санкт-Петербург#машина#дтп#стихия#шоу бизнес
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск Microsoft встроила рекламу в меню Пуск Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда Авария дня. На Сахалине легковушку смяло до багажника Авария дня. На Сахалине легковушку смяло до багажника Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми

На что жалуетесь?

Вернуться