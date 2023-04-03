Поспешишь - людей насмешишь. Полиция США попала под поезд

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Интересный случай произошёл в США - полицейские поспешили и попали под поезд. Спецсигнал и проблесковый маячок не спасли.
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Я ответил: "Без проблем, только не ходите в то поле...",
Офицер прям взорвался: "Мистер, со мной власть Федерального правительства!". Надменный офицер полез в задний карман, достал из него значок и пихнул мне его в лицо. "Видишь этот гребаный значок !? Этот значок означает, что я могу ходить куда мне заблогорассудится... На любой земле! Безо всяких вопросов или отчётов!! Я понято выражаюсь? Ты понял !?".
Я вежливо кивнул, извинился и пошел по своим делам. Пару минут спустя я услышал громкие вопли, посмотрел и увидел офицера из Управления, бегущего ради спасения своей жизни. И его нагонял здоровенный, старый, недоброжелательный бычара... С каждым шагом бык нагонял офицера, и казалось, тот вряд ли успеет добраться в безопасное место, пока его не забодают. Офицер был в чистом ужасе.
Я бросил свои инструменты, подбежал к загрождению и заорал во всю мочь моих лёгких:
"Твой значок! Покажи ему свой [мат] ЗНАЧОК!"