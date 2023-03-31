Незапланированный спуск корабля. Правда не в воду

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Инцидент из Забайкальского края. Видимо резина у этого грузовика была совсем никудышная. Никто не пострадал.
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- Мыхалыч, чё такой хмурый?
- Да в арку въехал.
- Ну и что?
- Да не было там никакой арки.
))