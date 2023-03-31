FISHKINET
Сообщество Аварии 6490 постов • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Незапланированный спуск корабля. Правда не в воду

Незапланированный спуск корабля. Правда не в воду

Автор:
31 марта 2023 09:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   грузовик   дтп   машина   фура   
944
1
1
Инцидент из Забайкальского края. Видимо резина у этого грузовика была совсем никудышная. Никто не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   грузовик   дтп   машина   фура   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ron 2 часа назад
Как в анекдоте:
- Мыхалыч, чё такой хмурый?
- Да в арку въехал.
- Ну и что?
- Да не было там никакой арки.
))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Duke_kir 3 минуты назад
хорошо вошел, как в гараж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 13 минут назад
Водитель жив остался и хорошо. Остальное это просто железо, к тому же скорее всего застрахованное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Котец Гнездовий Час назад
Зимняя резина для дальнобоев эиаксимум M+S. У неё зацепа не категорически больше чем у стандартных. По утоптаному фирну с перевесом до звезды что обуто на диски, даже цепи.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев Час назад
Насчёт резины возможно. Разговаривал с дальнобоями, когда в Мираторге работал, одно зимнее колесо около 60тр стоит. Экономят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
у меня под столом даже кирпичи раскидались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Очередной поезд сошёл с рельсов в США
Очередной поезд сошёл с рельсов в США
Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением
Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением
Набирающие популярность в сообществах
Такое не прощается
Такое не прощается
Факты,которые невозможно обьяснить
Факты,которые невозможно обьяснить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#США#задержание#милота
#Юмор#автомир#Прикол#дтп#в мире#интересное#история#улыбнуло#картинки#Реакция
#автомобили#машина#новости#авто аварии#дети#люди#полиция#животные#Мемы#маразм
Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области

На что жалуетесь?

Вернуться