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Ничего не понятно, но очень интересно

Ничего не понятно, но очень интересно

Автор:
31 марта 2023 09:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Видео из Колумбии. По информации местных СМИ драка произошла по причине отказа автолюбителя воспользоваться услугами мойщиков окон. Интересно они там живут.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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54
анатоль 36 минут назад
а где полиция?
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10k
Алексей 43 минуты назад
Секарио Пабло Эскобра
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