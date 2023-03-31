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Видео из Колумбии. По информации местных СМИ драка произошла по причине отказа автолюбителя воспользоваться услугами мойщиков окон. Интересно они там живут.
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