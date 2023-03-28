Аварийное приводнение легкомоторного самолёта в Бразилии

После появления проблем с тягой легкомоторный самолёт Piper PA-34-200T Seneca II совершил аварийную посадку на реке Кауаме в штате Рорайма на севере Бразилии. На борту находились шесть человек, в том числе двое детей. Обошлось без пострадавших.

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