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Аварийное приводнение легкомоторного самолёта в Бразилии

Аварийное приводнение легкомоторного самолёта в Бразилии

Автор:
28 марта 2023 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   аварии   видео   лёгкомоторный самолёт   самолёт   
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После появления проблем с тягой легкомоторный самолёт Piper PA-34-200T Seneca II совершил аварийную посадку на реке Кауаме в штате Рорайма на севере Бразилии. На борту находились шесть человек, в том числе двое детей. Обошлось без пострадавших.

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Метки: Бразилия   аварии   видео   лёгкомоторный самолёт   самолёт   
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