Аварийное приводнение легкомоторного самолёта в Бразилии

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После появления проблем с тягой легкомоторный самолёт Piper PA-34-200T Seneca II совершил аварийную посадку на реке Кауаме в штате Рорайма на севере Бразилии. На борту находились шесть человек, в том числе двое детей. Обошлось без пострадавших.
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