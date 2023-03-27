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В Химках водитель эвакуатора выдвинул опору справа, а разгружать машину стал налево. Как не сложно догадаться - эвакуатор оказался на боку. Как вышли из ситуации и чем всё закончилось - история умалчивает.
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