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Эвакуатор, который не смог

Эвакуатор, который не смог

Автор:
27 марта 2023 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   эвакуатор   
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В Химках водитель эвакуатора выдвинул опору справа, а разгружать машину стал налево. Как не сложно догадаться - эвакуатор оказался на боку. Как вышли из ситуации и чем всё закончилось - история умалчивает.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   эвакуатор   
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6  комментариев
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4k
pinbalist Час назад
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Сергей Борисов 14 минут назад
\Эвакуаторщик решил, что хватит одного противоположного аутриггера - как противовес. Но качели перевесили....
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Горожанин 39 минут назад
Эвакуировал, эвакуировал, да не выху.и.и.иваир.
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7k
tamin 41 минуту назад
Как интересно. А можно вызвать эвакуатор во дворы, чтобы забрали нахрен таксистов, припаркованных во дворах? Задолбали
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15k
Patmaz 45 минут назад
Аутригеры? Нет не слышал...
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