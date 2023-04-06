Миссия невыполнима - попытка перебежать МКАД

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5 апреля на 43 километре МКАД перед развязкой с Киевским шоссе 25-летний мужчина пытался перебежать дорогу. Ему этого не удалось. Вместо другой стороны дороги он попал в больницу.
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