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Миссия невыполнима - попытка перебежать МКАД

Миссия невыполнима - попытка перебежать МКАД

Автор:
06 апреля 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5 апреля на 43 километре МКАД перед развязкой с Киевским шоссе 25-летний мужчина пытался перебежать дорогу. Ему этого не удалось. Вместо другой стороны дороги он попал в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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17  комментариев
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639
ruslan d 20 минут назад
Блин , жалко тут только водителей ...
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3k
ProstoBoBka 7 минут назад
Пешеходный переход в 200 метрах назад! Из-за мудака пострадали водители!
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12k
Ivan 9 минут назад
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1k
Nick 13 минут назад
200 метров до перехода было
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5k
satra 13 минут назад
Отлично видно безопасный наземный пешеходный переход в 200 метрах.
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18k
Дмитрий 14 минут назад
Жёлтое сооружение на заднем плане это, как я понимаю, надземный переход.
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2k
smokes 15 минут назад
водяных знаков на видео маловато... нужно раз в 5 больше.. чтоб вообще нихрена не видно было..
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20k
nobody® 18 минут назад
Опять игры виноваты
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42
Константин Котов 20 минут назад
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937
Николай 21 минуту назад
Думаю с ним всё нормально. Еще научится)
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8k
KarabasBarabas Полчаса назад
Это чучело надо было добить там
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34k
russger Полчаса назад
К таким всегда хочется вопрос с издёвкой задать: ну чё? Успел куда спешил?
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6k
ДеониS 37 минут назад
Почти получилось
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3k
xbrat 42 минуты назад
Лучше бы просто с крыши спрыгнул или удавился где по-тихому. Только гемороя людям создал идиот
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16k
Alex 45 минут назад
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Gleb_Skameikin 50 минут назад
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