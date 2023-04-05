Вас здесь не стояло

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Скорее всего водитель слишком рано переобулся на летнюю резину, что и привело к таким последствиям. ДТП из Усть-Кута, Иркутской области.
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