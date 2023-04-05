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Вас здесь не стояло

Вас здесь не стояло

Автор:
05 апреля 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Скорее всего водитель слишком рано переобулся на летнюю резину, что и привело к таким последствиям. ДТП из Усть-Кута, Иркутской области.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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10  комментариев
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10k
Игорь 3 часа назад
я так понял - он потом уехал?
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23k
MrGod 4 минуты назад
Ну чудака перегородившего перекрёсток, то же бы надо поиметь и довольно жёстко.
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1k
Tevet 22 минуты назад
всё нормально. щётки работают, а это главное
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46k
Максим Т. 41 минуту назад
Трал поцарапал...
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475
Ivan Shotgun 2 часа назад
Зачем в Усть-Куте переобуваться на летнюю резину ?
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62
Иван 2 часа назад
Судя по видео, складывается ощущение, что начал тормозить на пару-тройку метров до столкновению.
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62
Иван dima423 12 минут назад
Написано:"СКОРЕЕ всего водитель слишком рано переобулся на летнюю резину". На видео видно, что стоп-сигналы загораются в 00:10, за несколько метров до... Там явно дело не в летней резине, проблема в прокладке между сиденьем и рулём!!!
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