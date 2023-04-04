Как ветром сдуло. ДТП из Таиланда

933
1
1
Видео из экзотического Таиланда. Владелец пикапа может праздновать свой второй день рождения, отделавшись лишь ушибом пятой точки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми
- Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка
- Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино
- Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области
- Видео столкновения поезда с машиной в Крыму
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина таиланд
Новости партнёров