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Как ветром сдуло. ДТП из Таиланда

Как ветром сдуло. ДТП из Таиланда

Автор:
04 апреля 2023 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   таиланд   
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Видео из экзотического Таиланда. Владелец пикапа может праздновать свой второй день рождения, отделавшись лишь ушибом пятой точки.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   таиланд   
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5  комментариев
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20k
nobody® 3 часа назад
Карма спасла
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8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
У нас так знакомый из машины выходил. Так ему дверь вырвало. Только секунд через 10 увидел что вместе с кистью руки.Шок. Пришили. Почти всё работает
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31k
Slonyash 59 минут назад
В рубашке родился!
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