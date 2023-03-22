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Видео аварии из Тайваня. Предыстории нет, но судя по видео мотоциклист долго и упорно хотел этого ДТП.
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Метки: Тайвань аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
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Ну давайте чертей на сигвеях байкерами называть. Тоже ж два колеса.
А потом подумай головой и посмотри кто в итоге остановился
да не в том беда что "учитель", а в том что тупой.
мораль: не умеешь - не берись.