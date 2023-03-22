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Если долго мучиться что-нибудь получится

Если долго мучиться что-нибудь получится

Автор:
22 марта 2023 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
3994
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Видео аварии из Тайваня. Предыстории нет, но судя по видео мотоциклист долго и упорно хотел этого ДТП.

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Метки: Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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60  комментариев
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566
Nevad Black 4 часа назад
каким д.о.л.б.о.ё.б.о.м надо быть,чтобы на таких скоростях играться в игрушки на мотоцикле
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18k
Robin Hood 43 минуты назад
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EvilHomer 49 минут назад
Водитель автомобиля всё сделал правильно. Наверно даже самим мотоциклистам стыдно за таких хрустов.
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59k
pynh 58 минут назад
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449
Вася Васильев Час назад
Хруст сам напросился. Хруста совершенно не жаль.
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10k
GRuslan Час назад
А тут подходит поговорка "терпение и труд все перетрут"?
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1k
Владимир Теленков Час назад
я хз зачем мотоциклист игрался с машиной, но судя по второй камере видно что он сознательно бортанул его - то есть можно сколько угодно поливать мотоциклиста г-вном, но по факту это "сознательное причинение вреда здоровью"...
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5k
vasilykopkov 2 часа назад
Не грусти - похрусти!!!
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32k
Виктор 2 часа назад
Выйти из машины и.....
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34k
russger 3 часа назад
Каким надо быть тупым, что бы на таком "незащищённом" транспорте подставы устраивать? Он бы ещё, как тот придурок, танк на мотике подставить пытался -_-
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1k
pka2004 3 часа назад
Хрустик уверовал в себя
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771
Николай 3 часа назад
Неплохой трюк, но до этого ему еще учится и учится.
Ссылка www.youtube.com
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52k
dima423 4 часа назад
Ну так ему и надо мудаку
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31k
АнтонПолднев 4 часа назад
Это такой же "мотоциклист", как я пилот формулы один.

Ну давайте чертей на сигвеях байкерами называть. Тоже ж два колеса.
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18k
Александр 4 часа назад
Водятел мудак
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6k
hhwost 4 часа назад
"учитель" тупой.
да не в том беда что "учитель", а в том что тупой.
мораль: не умеешь - не берись.
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Юрьевич 4 часа назад
Живучий хруст...
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