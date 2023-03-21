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Удушили нарушителя при задержании

Удушили нарушителя при задержании

Автор:
21 марта 2023 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
3339
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В Саратовской области сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который двигался без номеров и без шлема, а впоследствии выяснилось, что он был пьян. Во время задержания мотоциклист оказал сопротивление и для его задержания пришлось применить физическую силу. В итоге мотоциклист потерял сознание и сейчас находится в больнице. Проводятся следственные действия.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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62  комментария
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8k
Том Сойер 9 часов назад
Этого уепана надо было ещё ногами писдить - до кровавого поноса, суку.....
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14
Denis Gerasimov 2 часа назад
Это попытка убийства!
А преднамеренна, или нет, пусть суд и медэкспертиза выясняет.
Видно, что мужик уже не сопротивлялся, а мент от эйфории не может остановиться.
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−3
Сергей 3 часа назад
В комментариях одни менты, что ли?
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5k
vasilykopkov 3 часа назад
Вчера хрустов душили-душили, душили-душили, душили-душили...
Да не выдушили.
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23k
Евгений 4 часа назад
Думаю, пуля в ногу его бы успокоила.
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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Оказал сопротивление - покидай наш мир. Но мне кажется он умер от ожирения или от синьки
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453
Вася Васильев 4 часа назад
ждём маршей алкашей по стране ))
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350
Краснодар 4 часа назад
Где-то я это уже видел. Как бы движение не возникло "Жизни алкашей важны".
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14k
hunter 5 часов назад
баян,сказал бы тот коп
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470
Dima Udo 5 часов назад
Аффтар, кого и где удушили?
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113
Серж 5 часов назад
Что то мягко с ним обошлись. А зря.
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2k
anatolis 6 часов назад
И потом эти грёбанные операторы восхищаются работой штатовских полицейских. Молодцы мужики всё правильно сделали, не подчиняешься, мордой в асфальт.
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3k
Leonid 7 часов назад
Алкаша- не жалко
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8k
Trenzel2003 7 часов назад
Анекдот.
Инструкция для американской женщины-полицейского.
-"Если вас пытаются изнасиловать, а вы не можете ничего сделать, расслабтесь и попробуйте получить удовольствие."
Можно и по современной действительности.
Если вас задерживает полиция, расслабтесь и получайте удовольствие.
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4k
Андрей 7 часов назад
У него похмелье наступило, протрезвел.
Что для его организма не естественное состояние.
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9k
Павел 7 часов назад
Да сразу давить надо таких горе-гонщиков.
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345
Максим Химки 7 часов назад
Не в коем случае не оправдываю пьяного мотоциклиста . Но это же сельская местность , там каждый второй бухой ездит и не важно автомобиль это или мотоцикл . Там это годами , никого не удивляет. Как туда Гаишников вообще занесло . Если что пьяную езду я осуждаю.
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345
Максим Химки 5 часов назад
Заминусили любители "пьяной езды" ))))
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900
Капитошка 8 часов назад
Не удушили,а придушили.Разницу чувствуешь подлый автор?
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6k
sumrаknn 8 часов назад
Проводятся следственные действия...... Я бы с удовольствием читал про то, когда с волчьим билетом, получит пинка под сраку с работы тот, кто заводил дело по превышению и бла бла бла.
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4k
Макс 8 часов назад
Да гайцы просто не знали, что у него мозги есть! Все признаки отсутствия субстрата для кислородного голодания!
Надеюсь, им это обойдётся не дороже стопки исписанной бумаги.
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7k
tamin 8 часов назад
Блин, а стрелять не пробовали? Что за борцовские истории если есть пистолет?
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