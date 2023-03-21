Удушили нарушителя при задержании

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В Саратовской области сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который двигался без номеров и без шлема, а впоследствии выяснилось, что он был пьян. Во время задержания мотоциклист оказал сопротивление и для его задержания пришлось применить физическую силу. В итоге мотоциклист потерял сознание и сейчас находится в больнице. Проводятся следственные действия.
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А преднамеренна, или нет, пусть суд и медэкспертиза выясняет.
Видно, что мужик уже не сопротивлялся, а мент от эйфории не может остановиться.
Да не выдушили.
Инструкция для американской женщины-полицейского.
-"Если вас пытаются изнасиловать, а вы не можете ничего сделать, расслабтесь и попробуйте получить удовольствие."
Можно и по современной действительности.
Если вас задерживает полиция, расслабтесь и получайте удовольствие.
Что для его организма не естественное состояние.
А может весеннее обострение, кто знает?
Надеюсь, им это обойдётся не дороже стопки исписанной бумаги.