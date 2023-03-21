Удушили нарушителя при задержании

В Саратовской области сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который двигался без номеров и без шлема, а впоследствии выяснилось, что он был пьян. Во время задержания мотоциклист оказал сопротивление и для его задержания пришлось применить физическую силу. В итоге мотоциклист потерял сознание и сейчас находится в больнице. Проводятся следственные действия.

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В Саратовской области сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который двигался без номеров и без шлема, а впоследствии выяснилось, что он был пьян. Во время задержания мотоциклист оказал сопротивление и для его задержания пришлось применить физическую силу. В итоге мотоциклист потерял сознание и сейчас находится в больнице. Проводятся следственные действия. 2023-03-21T10:33:11+03:00