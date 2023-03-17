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Два ДТП меньше чем за минуту

Два ДТП меньше чем за минуту

Автор:
17 марта 2023 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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В новой Москве в рабочем посёлке Киевский на перекрёстке меньше чем за минуту произошло два ДТП. Скорости были не большие, никто не пострадал.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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8  комментариев
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1k
Куртуазный Маньерист 3 часа назад
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249
kotlee2602 18 минут назад
Феерично...
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5k
Frank Borman Час назад
По моему, они ездить не умеют. Вот что значит купленные права.
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126
Александр Час назад
Вторая авария - он изначально что-ли об грузовик тормозить собирался?
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5k
Leonid 2 часа назад
3 дтп
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52k
dima423 3 часа назад
все перекрыли наглушняк))) а че они там летают то так, это вообще двор вроде бы)
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