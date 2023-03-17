Два ДТП меньше чем за минуту

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В новой Москве в рабочем посёлке Киевский на перекрёстке меньше чем за минуту произошло два ДТП. Скорости были не большие, никто не пострадал.
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