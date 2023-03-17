FISHKINET
Сообщество Аварии 6432 поста • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Тормоза придумали трусы!

Тормоза придумали трусы!

Автор:
17 марта 2023 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
544
1
1
Ситуация случилась на платной трассе М-4 в Воронежской области. Он хотя бы на зимней резине едет? Осторожно, громкая помеха справа!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
970
Mrak OBOY 17 минут назад
лимит везения исчерпан на пару месяцев точно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
115
twincam 3 минуты назад
е.б.а.н.к.о.
хихи ему....
а если бы собрал всех...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Ivan Shotgun 8 минут назад
Помимо просто создания аварийно-опасной ситуации на дороге, от этого [мат] летят камни и прочие ништяки, лежащие на обочине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SandMANn 14 минут назад
"Повезло", ...пока...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
Dsident 15 минут назад
Вот говорят же - надо двигаться плюс/минус со скоростью потока.. нет, мы ж самые умные, самые быстрые, а кругом тормоза.. Повезло пипец.
Вроде платная дорога, поезжай на расслабоне, так хрен, напрягаешься больше чем на обычной дороге, ибо неизвестно откуда вылетит вот такой мудак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Invertor Полчаса назад
"Штурман" (она же помеха справа) совсем за дорогой не следит. Поздно орать начала. Но повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Набирающие популярность в сообществах
Человечность родом из детства
Человечность родом из детства
Самый богатый бомж в мире
Самый богатый бомж в мире
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давний комплимент

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#машина#люди#кино#подборка#картинки#Жизнь#фильм
#Юмор#интересно#в мире#Россия#Приколы#автомир#актеры#СССР#собака#красота
#интересное#факты#история#полиция#автомобили#позитив#забавно#улыбнуло#Москва#маразм
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности Бэтмобиль стал участником аварии на скоростной трассе во Франции Бэтмобиль стал участником аварии на скоростной трассе во Франции ДТП на автомобиле каршеринга по поддельному аккаунту ДТП на автомобиле каршеринга по поддельному аккаунту

На что жалуетесь?

Вернуться