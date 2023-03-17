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Ситуация случилась на платной трассе М-4 в Воронежской области. Он хотя бы на зимней резине едет? Осторожно, громкая помеха справа!
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хихи ему....
а если бы собрал всех...
Вроде платная дорога, поезжай на расслабоне, так хрен, напрягаешься больше чем на обычной дороге, ибо неизвестно откуда вылетит вот такой мудак