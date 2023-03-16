Несколько крупных европейских стран выступили против запрета автомобилей с ДВС

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В этом году Европарламент окончательно ратифицировал запрет на выпуск и продажу автомобилей с ДВС с 2035 года. Главной причиной называется борьба за экологию. Как сообщает новостное агентство Reuters - Германия уже сформировался альянс, который будет противостоять данному запрету. К ним присоединилась Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
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В минувший понедельник министры транспорта этих стран провели рабочую встречу, где обсудили введение моратория на продажу автомобилей с ДВС. Чиновники сошлись во мнении, что законопроект нуждается в срочной корректировке.
Конкретно министр транспорта Германии Фолькер Виссинг изначально был против полного отказа от продаж машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Теперь же он заявил, что это просто глупо, так как ДВС вполне могут работать без какого-либо вреда для климата.
В частности, альянс перечисленных стран выступает за то, чтобы оставить двигатели внутреннего сгорания в строю, разрешив их использование на синтетическом топливе. Последнее является углеродно-нейтральным, то есть не наносит вреда окружающей атмосфере и вполне себе может конкурировать с «зеленым» электричеством.
К тому же Виссинг опасается, что отказ от ДВС повлечет массовые увольнения в автомобильной отрасли. К слову, это уже происходит. Так, для электрификации своей европейской линейки Ford планирует сократить порядка 5 000 сотрудников в Великобритании, Германии и Испании.
Конкретно министр транспорта Германии Фолькер Виссинг изначально был против полного отказа от продаж машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Теперь же он заявил, что это просто глупо, так как ДВС вполне могут работать без какого-либо вреда для климата.
В частности, альянс перечисленных стран выступает за то, чтобы оставить двигатели внутреннего сгорания в строю, разрешив их использование на синтетическом топливе. Последнее является углеродно-нейтральным, то есть не наносит вреда окружающей атмосфере и вполне себе может конкурировать с «зеленым» электричеством.
К тому же Виссинг опасается, что отказ от ДВС повлечет массовые увольнения в автомобильной отрасли. К слову, это уже происходит. Так, для электрификации своей европейской линейки Ford планирует сократить порядка 5 000 сотрудников в Великобритании, Германии и Испании.
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Метки: авто автомир автомобили двс закон машина тюнинг электромобиль
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2. Сжечь газ на ТЭС, чтобы получить электричество, затем его засунуть в дорогие аккумуляторы, чтобы произвести которые надо сжечь ещё газа или нефти, ну и подать это электричество на генератор авто.
Интересно, проводились ли расчёты сколько в игоге надо сжечь газа на единицу расстояния для авто с ДВС и с электродвигателями.