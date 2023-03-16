Несколько крупных европейских стран выступили против запрета автомобилей с ДВС

В минувший понедельник министры транспорта этих стран провели рабочую встречу, где обсудили введение моратория на продажу автомобилей с ДВС. Чиновники сошлись во мнении, что законопроект нуждается в срочной корректировке.



Конкретно министр транспорта Германии Фолькер Виссинг изначально был против полного отказа от продаж машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Теперь же он заявил, что это просто глупо, так как ДВС вполне могут работать без какого-либо вреда для климата.



В частности, альянс перечисленных стран выступает за то, чтобы оставить двигатели внутреннего сгорания в строю, разрешив их использование на синтетическом топливе. Последнее является углеродно-нейтральным, то есть не наносит вреда окружающей атмосфере и вполне себе может конкурировать с «зеленым» электричеством.



К тому же Виссинг опасается, что отказ от ДВС повлечет массовые увольнения в автомобильной отрасли. К слову, это уже происходит. Так, для электрификации своей европейской линейки Ford планирует сократить порядка 5 000 сотрудников в Великобритании, Германии и Испании.