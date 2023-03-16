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Несколько крупных европейских стран выступили против запрета автомобилей с ДВС

Несколько крупных европейских стран выступили против запрета автомобилей с ДВС

Автор:
16 марта 2023 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   двс   закон   машина   тюнинг   электромобиль   
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В этом году Европарламент окончательно ратифицировал запрет на выпуск и продажу автомобилей с ДВС с 2035 года. Главной причиной называется борьба за экологию. Как сообщает новостное агентство Reuters - Германия уже сформировался альянс, который будет противостоять данному запрету. К ним присоединилась Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
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Метки: авто   автомир   автомобили   двс   закон   машина   тюнинг   электромобиль   
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12  комментариев
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19k
alexis 2 часа назад
Танки пусть на батарейки переводят.
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14k
Kucher 4 минуты назад
Ну так пусть переходят на двигатели внешнего сгорания, как в паровозах, на экологически чистом угле. В комплекте с автомобилем кочегар будет продаваться и тендер-прицеп с "демократическим" польским углём.
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47k
Андрей 2 часа назад
1. Сжечь газ в ДВС, чтобы поехала машина.
2. Сжечь газ на ТЭС, чтобы получить электричество, затем его засунуть в дорогие аккумуляторы, чтобы произвести которые надо сжечь ещё газа или нефти, ну и подать это электричество на генератор авто.
Интересно, проводились ли расчёты сколько в игоге надо сжечь газа на единицу расстояния для авто с ДВС и с электродвигателями.
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11k
Евгений 2 часа назад
Слов нет.
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