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Ограничение 10, но едет 50+ км/ч по GPS. И если я ничего не путаю, то в конце ролика автор разводит самокритику? Кто виноват в данном ДТП?
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Как гласит законодательство, действие знака будет длиться:
1) До следующего знака, снимающего ограничение.
2) До конца населенного пункта.
3) До ближайшего пересечения дорог.
В первом случае автора обуют за превышение и создание ДТП
Во втором - лишь за превышение, а за ДТП - мусоровоз.
Превышение очевидно.
А по жизни - знак "10" для дураков, да, реальные пацаны смотрят на него только из интереса...
и зачем она нужна? рег всё сам сделал) что тут доказывать?... вот это не понял. что рег сделал?
рега ИМХО, сделают пострадавшим, груз не уступил, экспертиза покажет скорость 50, а значит груз мог не видеть авто вдали. но это конечно не точно