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Кто виноват в данном дтп?

Кто виноват в данном дтп?

Автор:
07 марта 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
1556
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Ограничение 10, но едет 50+ км/ч по GPS. И если я ничего не путаю, то в конце ролика автор разводит самокритику? Кто виноват в данном ДТП?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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26  комментариев
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1k
Cepruyc Полчаса назад
Про ограничение 10км/ч.
Как гласит законодательство, действие знака будет длиться:
1) До следующего знака, снимающего ограничение.
2) До конца населенного пункта.
3) До ближайшего пересечения дорог.
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6k
Психологическая поддержка 56 минут назад
Что за [мат] пишут про равнозначные дороги? Грузовик, бл***ть, с парковки выезжает, посмотрите обоими глазами.
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6k
Психологическая поддержка Час назад
Он про автора поста и про грузовик, какая на*уй разница какое там ограничение, если нарушитель выехал с прилегающей не убедившись?
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248
kost Час назад
до 10км/час, помеха справа
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3k
ProstoBoBka Час назад
Знаки 10 км/ч ставят обычно на производственных территориях! Вина рега, знаков приоритета нет, для рега маз помеха справа, должен уступить.
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5k
просто Дмитрий Час назад
два дурня дорогу не поделили. ПАРАД СУВЕРИНИТЕТОВ
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−10
wmailerw 2 часа назад
знак "ограничение 10 км/час" - не на что не повлияет, будет виноват мусоровоз (он явно выезжал с прилегающей территории, а рег ехал по дороге - так как НЕ на дороге знаков ограничения скорости не ставят), а вот в вопросе возмещения ущерба - "вина" рега может быть учтена, так как если бы он соблюдал правила по ограничению скорости повреждения были бы меньше, то есть частично сам виноват
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17k
sgb66 2 часа назад
А всё зависит от того чем является то, откуда выезжал мусоровоз: дорога или прилегающая территория.
В первом случае автора обуют за превышение и создание ДТП
Во втором - лишь за превышение, а за ДТП - мусоровоз.
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25
WebClickWebClick 2 часа назад
Рег виноват, т.к. знаков приоритета нет. А еще рег дятел, на знаки и особенности дороги забил.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Рег ишак ипаный , сидорас йопаный . Это он сам себя озвучил или представился .
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Знак блет для кого 10 км , йопаный дундук , и там нету уступи дорогу ,там судя по всему производственная территория ,так что рег попал.
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25k
Matrosskin 2 часа назад
Зависит от места: если это всё территория предприятия - то автор ( т.к. территория предприятия не является дорогой, и действует "помеха справа" при отсутствии знаков. Кстати - с парковкой у гипермаркетов та же история), если это дорога и грузовик выезжал со стоянки - то грузовик ( хотя есть нюанс - если грузовик не задел аффтора, то могут и приписать что тот должен был снизить скорость и остановиться)
А по жизни - знак "10" для дураков, да, реальные пацаны смотрят на него только из интереса...
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942
Шурман 2 часа назад
У водителя помеха , знака главной я не увидел , зона вообще 10 км . Короче придется ему красить бампер мазу :)
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Гайцы признают виновным грузовик. Онможет заказать трассологическую экспертизу и повесить все на рега, но в случае неудачи огромные потери - кроме экспертизы, юристов еще простой рега и тд. Можно так же попытаться давить на то что дтп на встречке и тут рег виноват, его не заставляли на встречку лезть. Но и тут шансов не так много
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6k
VL 2 часа назад
ну а хуле топил так??? знак 10
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18k
Александр 2 часа назад
Судя по видео и комментарию водителя, виноват тридварас эбаный.
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52k
dima423 2 часа назад
А гайцы то че сказали, кто виноват?)) Если дорога у рега главная, а маз с прилегающей территории выезжает, то при соприкосновении будет виноват маз... короче надо смотреть по местности))
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