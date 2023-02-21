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Под Тверью на трассе М-10 водитель Renault Logan не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения автомобиль перевернулся.
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У водителя диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и поясницы.
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Выехал на трассу и перестроился почти в левый ряд, держа машину в мёртвой зоне. Он просто не видел едущего в левом ряду. А когда почти упёрся у видел - то шарахнулся, как чёрт от ладана.