FISHKINET
Сообщество Аварии 6350 постов • 537 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Спорткар «Логан» выходит на автостраду

Авария дня. Спорткар «Логан» выходит на автостраду

Автор:
21 февраля 2023 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
998
3
1
Под Тверью на трассе М-10 водитель Renault Logan не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения автомобиль перевернулся.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 3 часа назад
А слабоумие у водителя не диагностировано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
473
Куруш Полчаса назад
диагностировали сотрясение чего? Врачи ошиблись. Нельзя стрясти то, чего нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 56 минут назад
Логан сцуко быстрый....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
Максим Химки Час назад
Дурак какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex ASK 2 часа назад
Чего-чего сотрясение у него?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Дело 3 часа назад
Интересно, чем он раньше управлял, что, пересев на болид "логан", так рьяно стремился в крайний левый ряд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 3 часа назад
Этож надо так.
Выехал на трассу и перестроился почти в левый ряд, держа машину в мёртвой зоне. Он просто не видел едущего в левом ряду. А когда почти упёрся у видел - то шарахнулся, как чёрт от ладана.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Poker Face

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наглость, которая восхищает и завораживает
Наглость, которая восхищает и завораживает
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам?
Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#автомобили#картинки#дети#позитив#аварии#США#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#Приколы#Жизнь#дтп#СССР#Еда#Фотографии#удивительно
#интересно#в мире#история#автомир#Москва#кино#подборка#люди#улыбнуло#Ynews
Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам? Черчение и труд все перетрут: а оно вообще надо нынешним школьникам? Авария дня. Ребенок погиб в результате ДТП в Татарстане Авария дня. Ребенок погиб в результате ДТП в Татарстане Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Лихач на «Логане» устроил серьезное ДТП в Твери Авария дня. Лихач на «Логане» устроил серьезное ДТП в Твери Авария дня. В Архангельске в аварию попала семья с детьми Авария дня. В Архангельске в аварию попала семья с детьми Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области

На что жалуетесь?

Вернуться